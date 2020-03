5 conseils pour débattre de féminisme sans péter un câble

Être une femme, c’est compliqué. Être féministe, c’est dur. Être une femme féministe affirmée qui milite, c’est vraiment une tannée.

Être tout ça en même temps, c’est rentrer dans un engrenage qui peut parfois être violent. En tout cas, c’est comme ça que moi je l’ai vécu, et j’imagine que je ne suis pas la seule.

Alors pour casser un peu le cycle du seum, j’ai décidé de te donner 5 conseils que j’ai appris avec le temps, pour débattre de féminisme, tout en préservant ton énergie vitale !

Être féministe au quotidien, le parcours du combattant

Depuis plusieurs années déjà, je suis la féministe du groupe, la féministe de la famille, la féministe sur les réseaux sociaux, puis la féministe qui bosse chez madmoiZelle…

En plus de toutes les prises de conscience hyper violentes que j’ai eues sur le monde, j’ai dû me battre dans ma sphère privée pour qu’on m’entende, ou juste pour qu’on me laisse tranquille.

Il a toujours été très difficile pour moi de dealer avec tout ça de front : la colère qui débarque à chaque fois que j’ouvre un peu plus les yeux sur le monde, toute l’émotivité qui va avec, et tous les gens qui m’entourent, toujours intransigeants et prêts à me taper dessus au moindre faux pas et à la moindre inexactitude dans mon discours.

Au fur et à mesure que mon féminisme a évolué, que j’ai grandi, que j’ai évolué dans certains cercles, que je suis devenue experte, en partie grâce à mon métier, sur beaucoup de sujets de société liés au féminisme, je me suis apaisée.

Mes idées se sont organisées, j’ai pris de l’assurance, j’ai appris à être en paix avec ce statut de féministe, à me ménager, à être pédagogue quand il le faut, ou au contraire à ne pas laisser l’opportunité aux gens mal intentionnés de me mettre au fond du trou.

5 conseils en vidéo pour débattre de féminisme et rester en bonne santé

Je pense qu’avec un éveil féministe vient toujours un gros lot de colère, de peur, et de décalage avec son entourage, et c’est donc pour ça que j’ai eu envie, avec le soutien et l’appui de mes collègues, de faire cette vidéo.

J’aurais pu parler pendant des heures de toutes les situations énervantes dans lesquelles je me suis retrouvée plongée, mon statut de féministe me devançant toujours à l’insu de mon plein gré.

Mais j’ai essayé de concentrer mon propos en 5 conseils pour débattre de féminisme, parce que quand on est la féministe du groupe, on nous y met en permanence, dans des débats !

Si tu as toi-même des tips pour survivre à l’assaut des relous au quotidien, n’hésite surtout pas à les donner en commentaire de cet article, ou de la vidéo sur YouTube !

Le dimanche, c'est le retour du VlogMad !

