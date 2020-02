Pourquoi on ne postera plus sur la chaîne YouTube madmoiZelle

Deux ans après avoir fondé madmoiZelle, Fab prenait une caméra dans sa valise, passait à Paris et commençait à filmer des sessions acoustiques et des interviews alors que les bureaux du magazine étaient encore à Lille.

À l’époque, les mises en ligne se faisaient sur Dailymotion, puis ont progressivement migré sur YouTube.

La chaîne YouTube de madmoiZelle : un peu d’Histoire

La plateforme se développait tout juste en France ; à chaque nouvelle vidéo de madmoiZelle, je sautais dessus, et j’en parlais à tout mon entourage mulhousien !

En 2013, Léa Bordier a rejoint l’équipe avec pour défi de réaliser une vidéo par jour, parfois épaulée d’autre vidéastes, et la chaîne YouTube madmoiZelle a continué à se développer.

C’était la naissance des Street Tattoos, des Street Style, de Toque Chef, des tutos beauté…

Moi, je suis arrivée en 2016, et j’ai eu la joie de continuer sur cette lancée en y ajoutant une patte plus « YouTube » comme je l’entendais (aka en ajoutant un maximum d’explosions qui font pouet).

Le public éclectique de la chaîne YouTube de madmoiZelle

La chaîne a accumulé plus de 550 000 abonnés, et peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu regardais nos VlogMad, les Favoris de la rédac, nos Street Style et Street Tattoo. Merci, d’ailleurs !

Cependant, toutes ces étapes et les 12 ans de production sur la chaîne ont aussi formé un ensemble d’abonnés et abonnées éclectique, finalement assez peu intéressées par ce qu’on a à proposer aujourd’hui.

Depuis que YouTube a changé sa page d’accueil, privilégiant les contenus qui pourraient t’intéresser selon l’algorithme plutôt que selon tes abonnements, nos vidéos se sont perdues dans la masse.

Les vidéos sont maintenant jugées comme étant pertinentes en fonction de leurs performances au moment de la publication.

Et pour les personnes qui s’étaient abonnées en 2014 après l’interview de BigFlo et Oli, ou qui ont flashé la vidéo sans paroles de Claire la Sirène Bleue, un VlogMad ça ne génère clairement pas d’engouement !

madmoiZelle repart à zéro sur YouTube

En créant des chaînes individuelles en avril 2018, j’ai eu la chance de voir ce que ça pouvait donner de repartir à zéro, créer des vidéos pour des publics plus petits mais beaucoup plus engagés et motivés à véritablement voir le contenu pour lesquels ils s’abonnaient.

En quelques mois, on dépassait les audiences de la chaîne madmoiZelle, et on recevait un tas de commentaires adorables. Alors on recommence, mais cette fois en créant deux chaînes thématiques.

Let It Glow, c’est notre chaîne mode-beauté. Tu y retrouveras des tutos, Get the Look, favoris beauté, Street Style et Street Tattoo. Toujours dans l’humour et la bienveillance, faut pas déconner !

Et Big Up, c’est la chaîne bonne pote. On y parle lifestyle, feel good et autre mots-clés sympathiques pour exprimer notre envie de relever les défis et donner de bons conseils.

Les sessions acoustiques continuent aussi, sur la chaîne madmoiZelle music qu’on avait créée il y a quelques temps.

Je ne te cache pas que c’est un risque, parce qu’on recommence depuis de début, mais il vaut mieux avoir un peu peur de rater que continuer sur la mauvaise voie, pas vrai ?

On ne supprimera pas les archives de la chaîne, car c’est l’histoire du magazine et qu’elle est remplie de petites pépites. Mais on postera sur les nouvelles chaînes, maintenant !

De notre côté, ça offre un nouveau souffle aux vidéos madmoiZelle, on est hyper motivées à te faire des vidéos de qualité.

Alors attache ta ceinture, mets la cloche et prépare-toi à apprendre des trucs et à être divertie, parce qu’on a plein de blagues en stock et tellement de sujets dont on veut parler !