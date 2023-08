Le récap pailleté de Drag Race, ép.6 : des looks qui tuent et un départ imprévu 

Retrouvez chaque lundi sur Madmoizelle le récap de la saison 2 de Drag Race France ! Cette semaine, les reines voyagent dans le temps pour un Time Ball mémorable.

Previously on : les queens nous ont ému comme jaja avec la comédie musicale “Le Bossu de notre Drag”. Ginger Bitch a quitté la compétition, après un drama avec Cookie. Cette dernière est triste de finir sur une note aussi amère.

Mini-Challenge : Bilal Hassani est de retour dans l’atelier de Drag Race pour une épreuve de lip-sync live. Les candidates doivent suivre au mieux les lèvres de la star, qui interprète en live son titre “Transfert, trottinette”, et lip-syncer dessus ! Le lip sync improbable se transforme en fête au village et en chenille géante, sous le regard désabusé de Mami Watta : “J’ai pas le goût des chenilles moi.”. We feel you, sis. C’est Punani et son surprenant rap lip-syncé qui remporte le challenge !

Retour vers le passé, le présent et le futur

Maxi-Challenge : les reines doivent se préparer pour un “Time Ball” et nous faire voyager dans le temps en défilant sur le podium avec trois looks représentant le passé, le présent et le futur. Elles doivent créer le dernier look “Bal de promo” elles-mêmes, en utilisant au moins trois accessoires, présents dans une chambre d’ado reconstituée dans l’atelier.

Les guests de la semaine chez les jurés seront le designer Christian Louboutin et l’influenceuse Léna Situations. Cette classe ! Avantagée dans ce challenge, Cookie a suivi des études de modélisme. Elle veut “faire sortir la punkette qui sommeille” en elle. Certaines queens, comme Cookie ou Keiona, savent très bien coudre, d’autres, comme Sara, pas du tout. Pendant ce temps, Mami Watta découvre une cassette vidéo : “Qui était vivante à cette époque ? Ça s’ouvre ?”. Drag Race sans Mami Watta, ce serait quand même beaucoup moins fun.

Vivre avec la peur des agressions LGBTphobes

Après avoir incarné un personnage masculin très sombre la semaine passée, Moon veut un look solaire. Mami Watta part sur une version upgradée de sa toute première tenue drag : un bikini (pretend to be shocked !) jean. Elle s’était fait virer de son bal de promo, les adultes jugeant qu’elle dansait trop lascivement. “Ils étaient juste jaloux parce que tu sais twerker chérie ”, la rassure Karl, venu conseiller les queens.

Dans l’atelier, Keiona raconte la peur qu’elle a eu un soir en rentrant du métro en drag, face à un homme qui a tenté de la draguer et aurait pu devenir violent. Moon témoigne : “On n’est jamais en sécurité, ça peut virer au drame en quelques minutes”. La jeune femme trans a été victime de harcèlement de rue à plusieurs reprises. Elle a été giflée ou encore étranglée par un homme dans une boîte de nuit, pour avoir utilisé les toilettes réservées aux femmes. C’est déprimant et révoltant : les candidates ont quasiment toutes subi des agressions homophobes. Mami Watta, par un groupe de jeunes, Punani et Sara devant des personnes qui n’ont pas réagi. Elles discutent du danger que peut représenter le fait de prendre son partenaire par la main dans l’espace public. Et concluent par une phrase de ralliement : “On veut quoi ? Du respect !”. AMEN !

La plus belle pour aller danser

C’est l’heure du Time Ball ! Dans la catégorie “Héroïne du passé”, Punani rend hommage à sa grand-mère avec une tenue “Miss Sables d’Olonne” verte et rose du plus bel effet. Mami Watta slay le runway en Grace Jones, “une des premières femmes noires que je voyais dans les médias, qui avait de la force et de la puissance”. En hommage à ses origines Tziganes et aux femmes de sa famille, Moon incarne Esmeralda, dans une robe rouge retravaillée, qui appartient à sa mère. Sara Forever est géniale en Colette, icône des garçonnes. Cookie porte une flamboyante tenue de flamenco en hommage à sa grand-mère. Enfin, Keiona s’est transformée en l’iconique Joséphine Baker, “un exemple pour beaucoup de personnes racisées. Elle a réussi à se faire une place dans le show biz, à une époque sombre pour les Noir·e·s.”.

La deuxième catégorie du Time Ball est “Futuristic chic”. Gros coup de cœur pour le look Givenchy de Punani, qui porte des boucles d’oreille en QR Code. Elle a créé un filtre que vous pouvez tester sur Insta. Très malin. En combi blanche, Mami Watta incarne une splendide mariée du futur. Moon a opté pour un look de Morticia du futur, tandis que Sara Forever se fend d’un improbable hommage au dôme du Parti communiste et à l’architecte Oscar Niemeyer ! Cookie en jette en “Jeanne d’Arc des années 3000”. Sa perruque est dingue ! Vêtue d’une tenue jaune cerclée de rouge, un clin d’oeil à “La Soupe aux choux “(cette ref !), Keiona porte la plus longue tresse de l’histoire de l’humanité.

La 3e catégorie est “Reine du bal” avec des looks DIY. Punani porte une robe bustier très eighties, des boucles d’oreilles créées à partir d’un tapis de yoga (!) et de sublimes gants bleus. Mami Watta est vêtue d’une petite robe patchwork de six teintes de jeans différentes, avec escarpins assortis, réalisés avec “ma détermination et mon pistolet à colle”. Well done ! Moon porte une robe jaune plus oubliable. A mi-chemin entre Les Simpson et David Bowie (fans de pop culture, on est régalés dans cet épisode !), Sara a misé sur une robe bleue brillante avec un gros noeud jaune. Dans un style inspiré de Vivienne Westwood, Cookie surprend en ado rebelle. Elle a utilisé un abat-jour pour structurer sa jupe ! Enfin, Keiona défile dans une superbe combi drapée, grise brillante. On adore ses épaulettes peluches !

Un coming out et un coup de théâtre

Le verdict des juges : Punani reçoit une pluie de compliments pour sa créativité. Kiddy Smile félicite Mami Watta pour son look Grace Jones, ce qui donne lieu à une nouvelle séquence absolument priceless : la queen pensait qu’elle était morte ! Daphné Bürki remercie Sara Forever pour son défilé Colette. “Colette était journaliste, comme moi, divorcée et bisexuelle comme moi”. Daphné vient de réaliser son coming-out bi, du moins médiatiquement. Sara Forever est néanmoins en danger cette semaine. A part Colette, ses looks ont floppé. L’ancienne favorite stagne depuis un moment. A l’opposé, Cookie est sur une pente ascendante. La super queen Keiona fait carton plein. Léna la compare à Beyoncé et Christian Louboutin évoque “un sans faute”.

Les queens font face à la question qui tue de Nicky Doll : “Laquelle doit partir ce soir, selon vous ?”. Sans trop de surprises, Sara Forever, qui a reçu les critiques les plus appuyées ce soir, est citée plusieurs fois. Alors que le jury délibère, dans l’atelier, Moon confie à ses sœurs qu’elle est à bout mentalement. “Des fois, à essayer de faire trop bien, on se fait du mal”. En tant que femme trans, elle a beaucoup donné dans cette émission, faisant oeuvre de pédagogie, au risque de réveiller de vieux traumas. Moon a besoin de prendre soin de sa santé mentale. De retour devant les juges, Keiona remporte le challenge, avec un twist. Cookie est gagnante ex-æquo ! Cette dernière est contente, mais estime qu’elle aurait dû gagner seule. Shady Cookie is back !

Top : Keiona, Cookie Kunty, Mami Watta, Punani

Bottom : Moon et Sara forever

Alors qu’elle devait lip-syncer contre Sara, Moon prend la parole pour annoncer qu’elle souhaite se retirer de la compétition. Tristesse… Nicky encaisse la nouvelle : “Ça nous brise le coeur, mais je suis une fervente de la santé mentale. on ne peut que respecter ton choix”. Bravo Moon pour ton parcours exceptionnel et ta générosité ! L’épisode s’achève par un lip-sync des 5 queens restantes en hommage à Moon, sur le titre de Larusso, “Tu m’oublieras”.

Qui, qui, qui sera la reine ?

Dépitée ! Mes deux chouchoutes des débuts, Moon et Piche, ne sont déjà plus là. A ce stade, mes favorites sont Keiona, qui rayonne de semaine en semaine et Punani, qui est vraiment sortie de son cocon. Et vous, quelles sont vos queens pref ?

