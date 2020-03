Transforme tes pyjamas en 5 looks de jour qui claquent

Pour des raisons économiques mais surtout pour challenger ta routine vestimentaire, je te propose d’accueillir les pyjamas dans tes looks de jour !

C’est tout à fait possible à condition que tes pyjamas soient un minimum stylés.

Porter son pyjama en dehors de chez soi

Quand je dis look de jour, je n’entends pas par là des looks pour rester chez toi et chiller. Je parle bien de tenues que tu peux porter dans la rue et en dehors de chez toi de manière générale !

Tu ne me crois pas ? Regarde donc la vidéo, tout va s’éclairer.

Voici les quelques pièces que tu peux te procurer en ligne.

Celles qui n’y figurent pas sont soit trop datées, soit trouvées en friperie !

