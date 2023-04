Netflix en mai 2023 : les nouveautés séries et films à ne pas manquer

Qui dit nouveau mois dit nouvelles séries et nouveaux films sur Netflix. Parmi la cinquantaine de contenus qui rejoint le catalogue de la plateforme, voici notre sélection de ceux qui méritent votre attention.

1er mai : Le discours d’un Roi (film)

L’histoire surprenante du prince Albert, obligé à monter sur le trône de l’Angleterre dans les années 1930, suite à l’abdication de son frère. On y retrouve Colin Firth, en prince frustré par son énorme problème de bégaiement, qui l’a déjà plusieurs fois ridiculisé.

1er mai : When the Weather is Fine (série)

Une série sud-coréenne triste et mélancolique qui raconte le retour à son foyer natal à Séoul, d’une jeune professeur de violoncelle et sa rencontre avec le libraire du coin. Le petit plus de cette série ? Des personnages féminins puissants et bien écrits, et des thématiques dures abordées avec tact : harcèlement scolaire, peur de l’abandon, violences conjugales… Le tout dans de gros manteaux pour se protéger du froid mordant.

Le 2 mai : Le tailleur (série)

Dans cette série turque, on suit la confection d’une robe de mariée par un tailleur talentueux qui vient d’hériter de l’entreprise familiale suite au décès de son grand-père. Un ménage à trois entre le tailleur, son meilleur ami et sa fiancée, qui sera bouleversé par la découverte de sombres secrets. Cette série, connue sous le titre original Terzi, est l’occasion de découvrir ce qui fait le succès de la production turque, son art du drame et du suspense.

Le 4 mai : La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton (série)

Le spin-off préquel de série La Chronique des Bridgerton qui sortira le 4 mai, sera centré sur le parcours de la Reine Charlotte. Sa rencontre avec le prince, son histoire d’amour et son combat pour se faire accepter comme Reine. On y retrouve ce qui avait fait le succès de Bridgerton – la romance, la passion, l’humour et les intrigues – avec, pour une fois, une petite dimension politique.

Le 10 mai : Dance Brothers (série)

Roni et Sakarai, deux frères décidés à devenir danseurs professionnels, ouvrent un club pour gagner leur vie et se faire connaître. L’endroit très particulier attire vite l’œil des professionnels de leur domaine. Mais leurs ambitions artistiques vont très vite être bridées par leurs proches et confrontées aux obligations commerciales.

Le 12 mai : Black Night (série)

Les fans de Mad Max et des séries post-apocalyptiques seront certainement ravis de la sortie de cette nouvelle dystopie sud-coréenne. On se retrouve plongés dans un monde où l’air est irrespirable et où la survie de l’humanité dépend de ces livreurs d’oxygène atypiques surnommés les « chevaliers noirs ».

Le 15 mai : Fantastic Mr. Fox (film d’animation)

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’admirer ce film d’animation de Wes Anderson, il est encore temps ! Avec son incroyable bande-originale (Beach Boys, Rolling Stones…), Fantastic Mr. Fox vous plonge dans le monde merveilleux de Roald Dahl. Un film jeunesse qui saura convaincre les adultes, puisqu’il pose cette question essentielle : que deviennent nos rêves d’enfants ?

Le 18 mai : XO, Kitty – Spin-off de la saga À tous les garçons que j’ai aimés (série)

La série dérivée de la saga À tous les garçons que j’ai aimés se concentrera, comme son nom l’indique, sur Kitty, la petite sœur de Lara Jean. Netflix saisit ici l’opportunité d’étendre l’univers de la franchise de films, et celui de la série de livres du New York Times écrite par Jenny Han. On y retrouve Kitty s’envolant vers la Corée pour rencontrer l’amour de sa vie… Mais tout ne se passera pas comme prévu.

Le 19 mai : El silencio (série)

Six ans après avoir tué ses parents alors qu’il était encore mineur, Sergio Ciscar est libéré de l’établissement pénitentiaire où il était détenu. Il n’a jamais dit un mot : ni à ses proches, ni lors du tribunal, ni en prison. Personne ne connaît donc ses intentions et le mobile du crime. Une jeune psychiatre et son équipe vont être choisis pour l’observer, jour et nuit, à son insu, afin de déterminer s’il représente une menace pour la société… Cette série espagnole fait la part belle au thriller.

Le 24 mai : Les filles du docteur March (film)

Avec un casting cinq étoiles (Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Timothée Chalamet, Louis Garrel, Laura Dern et Meryl Streep) ce film sorti en 2020 est adapté du roman de Louisa May Alcott, racontant le quotidien de quatre jeunes filles de la classe moyenne pendant la Guerre de Sécession. Entre histoires d’amour, de poésie, de jalousie et d’émancipation, ce très beau film permet de découvrir les aspirations des jeunes femmes de cette époque, prises dans un monde où l’argent est indispensable et le pouvoir donné aux hommes. Un classique qui n’a pas pris une ride, revisité par Greta Gerwig.

Le 25 mai : FUBAR (série, saison 1)

Le grand retour du « vieux blanc le plus rapide de la planète », Arnold Schwarzenegger, dans une comédie d’action riche en émotions… Pour les amateurs de belles bagnoles et grosses motos, de scènes d’actions et d’épopées familiales. Dans cette série, l’agent joué par Arnold Schwarzenegger découvre que sa fille travaille aussi au sein de la CIA. Ils devront s’entendre sur des missions, et au début, ce n’est pas gagné…