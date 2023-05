Netflix en juin 2023 : les nouveautés films et séries

Quoi de mieux qu’une semaine de jour férié pour découvrir les nouveautés films et séries sur Netflix ? Parmi la cinquantaine de contenus qui ont rejoint le catalogue de la plateforme, voici notre sélection de ceux qui méritent votre attention.

Si vous faites partie des bienheureuses et bienheureux qui ne perdront pas leur accès à Netflix parce qu’ils ne vivent pas sous le même toi que leur meilleure amie, leur pote de pote ou leur ex, on a une bonne nouvelle : le catalogue du mois de juin est arrivé !

Quels sont les films, séries, émissions, documentaires et autres animés que vous allez adorer binge-watcher au cours des prochaines semaines ?

L’agenda et le soleil sont là ! pic.twitter.com/6YBEX7U4ww — Netflix France (@NetflixFR) May 24, 2023

Les films qui font le plus envie en juin sur Netflix

Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn – le 6 juin

En attendant la sortie de Barbie, et si on se plongeait dans un film consacré à l’une des super-vilaines les plus iconiques de l’univers DC Comics, avec Margot Robbie ? Le 6 juin Birds of Prey : la fantabuleuse histoire d’Harley Quinn débarque sur Netflix. Raconté par Harley Quinn, le récit suit le parcours d’une équipe improbable composée de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya. Toutes les quatre devront faire équipe pour éliminer Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, après qu’il ait décidé de s’en prendre à une certaine Cass…

À travers ma fenêtre : l’amour pour horizon – le 23 juin

Vous avez fait le tour des films les plus sexy sur Netflix ? Pas de panique, la plateforme revient avec une nouvelle salve de programmes pour faire monter la chaleur en quelques secondes. Après À travers ma fenêtre (2022) on retrouve Raquel et Ares pour un second volet. Tous deux se retrouvent pour un voyage au bord de la mer après une année sans se voir. Leur passion résistera-t-elle à la tentation et aux incertitudes ?

Les séries qui font le plus envie en juin sur Netflix

The Days – 1er juin

Son titre est toujours présent dans le classement des meilleures séries de tous les temps. Chernobyl, la mini-série de HBO sortie en 2019 a inspiré les showrunners du monde entier à mettre en série d’autres catastrophes nucléaires. Cette fois, direction le Japon, avec l’un des évènements les plus tragiques de l’Histoire.

La mini-série The Days suivra les personnes impliquées dans la catastrophe nucléaire sans précédent de Fukushima. Blâmées par certains, admirées par d’autres, elles affrontent une menace invisible et mortelle…

Black Mirror saison 6

C’est LA plus grosse attente de ce mois-ci. La série de science-fiction lauréate de trois Emmy Awards est de retour pour une nouvelle saison, et on a même eu droit à une petite bande-annonce de la part de Netflix. De quoi patienter en attendant de découvrir Aaron Paul, Himesh Patel, Kate Mara, Michael Cera, Salma Hayek ou encore Zazie Beetz…

Il était temps de revenir.



Black Mirror saison 6, en juin. pic.twitter.com/KGdsDUmEDJ — Netflix France (@NetflixFR) April 26, 2023

Rick et Morty saison 6 – le 10 juin

Décidement, Netflix nous gâte en juin avec le retour d’une autre série tout aussi culte que Black Mirror : Rick et Morty. Le savant fou Rick Sanchez et son petit-fils Morty débarquent sur la plateforme pour nous transporter dans des aventures plus folles et drôles les unes que les autres, en 10 épisodes.

6eme dose de Wubba Lubba Dub-Dub. pic.twitter.com/jNTydRmVqo — Netflix France (@NetflixFR) May 10, 2023

Toutes les nouveautés Netflix en juin 2023

1ER JUIN

The Days

New Amsterdam — saison 3

The Alpinist

2 JUIN

Valeria — saison 3

Manifest — partie finale

Vortex

Belfast

3 JUIN

Les Gazelles

6 JUIN

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn

7 JUIN

Arnold

Love is Blind : Brésil — saison 3

8 JUIN

Tour de France : Au cœur du peloton

Mes premières fois — saison 4

9 JUIN

Human Resources : saison 2

Ce monde ne m’aura pas

La traque dans le sang

10 JUIN

Rick et Morty — saison 6

14 JUIN

Notre planète II

15 JUIN

Rock’n’roll

Adolescentes

Les rebelles de la forêt 3 et 4

16 JUIN

Tyler Rake 2

Black Clover : l’épée de l’empereur-mage

17 JUIN

Outlander — saison 7 partie 1

19 JUIN

Break Point

21 JUIN

Mauvaises herbes

23 JUIN

À travers ma fenêtre : l’amour pour horizon

Catching Killers – saison 3

C’est tout pour moi

25 JUIN

Titans — saison 4

28 JUIN

Run Rabbit Run

29 JUIN

The Witcher – saison 3 volume 1

Le pavillon des hommes

DANS LE MOIS

Black Mirror — saison 6

Vinland Saga — saison 2

