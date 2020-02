Aujourd’hui marque le premier jour de la période des Poissons, alors comme je l’ai fait pour les Scorpions puis les Sagittaires, je vais te présenter deux maquillages inspirés par ce signe astrologique !

Les Poissons, ces artistes dans l’âme

Selon mon.astrocenter.fr et astro.fr, les personnes nées sous le signe du Poissons sont généralement sensibles, intuitives, et souvent artistes.

Ce sont des personnes rêveuses, parfois fantaisistes. C’est un signe qui m’inspire beaucoup en terme de maquillage !

La couleur fétiche des Poissons est le bleu marine (qui est surpris ?), mais j’ai finalement décidé de ne pas vraiment faire tourner les looks suivants autour de cette teinte.

Allez, je t’explique tout !

Un look doux pour Poissons rêveurs

Pour le premier look, j’ai imaginé une sorte de smokey très léger dans des tons mauves/rosés. Ces couleurs apportent un côté très doux au regard, d’autant plus avec un fard mat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cozmetica Pakistan (@cozmeticapk) le 29 Mai 2019 à 2 :24 PDT

C’est un look que j’aime beaucoup porter, c’est ultra facile à faire : il suffit d’appliquer un fard mat sur toute la paupière mobile et de l’estomper dans le creux avec un pinceau fluffy.

Les teintes de la palette New Nude de Huda Beauty s’y prêtent très bien !

The New Nude Palette, Huda Beauty, 65€

Pour un petit clin d’œil à la couleur des Poissons, je choisis d’ajouter à ce look un trait d’eye-liner bleu marine. Une fois encore, c’est plus doux que le noir et ça se marie très bien avec le mauve !

Eye-liner feutre bleu marine, Yves Rocher, 13,90€

En ce qui concerne le teint, j’opterais pour quelque chose d’assez léger et glowy pour garder un côté naturel.

Je trouve qu’un peu de gel teinté dans les sourcils conviendrait parfaitement pour leur donner un aspect presque ébouriffé très tendance en ce moment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I V I ‘ S M A K E U P (@vivis_makeup) le 7 Févr. 2020 à 6 :28 PST

Gimme Brow+, Benefit, 28€

Et pour appuyer le penchant artistique des Poissons, un peu de gloss holographique, à porter seul ou par dessus un rouge à lèvres nude par exemple.

Gloss holographique, MAC Cosmetics, 23€

Un look artistique pour Poissons fantaisistes

Si tu es un Poissons audacieux, voici un look qui devrait te plaire !

Il est cette fois inspiré du côté créatif et artistique de ce signe astrologique.

C’est un look d’ailleurs plutôt tendance en ce moment puisque depuis la sortie de la série Euphoria, tout le monde réalise des maquillages pailletés !

L’idée est d’appliquer des paillettes sous les yeux de façon à donner l’illusion qu’elles coulent comme des larmes sur les joues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clara (@csp_makeup) le 19 Févr. 2020 à 9 :30 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camila Alcântara Beauty (@c.alcantara.beauty) le 19 Févr. 2020 à 3 :12 PST

Selon tes habitudes, tu peux y intégrer plus ou moins de paillettes et les faire descendre plus ou moins bas sur les joues.

Tu peux très bien les concentrer près du ras de cils inférieurs seulement !

Au niveau de la paupière mobile, j’imagine quelque chose de très glossy et bourré de reflets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕾𝖆𝖇𝖗𝖎𝖓𝖆 𝖄𝖆𝖗𝖆 𝕽𝖔𝖉𝖗𝖎𝖌𝖚𝖊𝖘✨ (@s.y.r.beauty) le 16 Févr. 2020 à 10 :33 PST

Tu peux obtenir ce genre d’effet avec un highlighter holographique en stick comme celui d’Urban Decay.

Fard à paupières en gel pailleté, Urban Decay, 22€

Stick highlighter holographique, Urban decay, 26,45€

Ce genre de look peut être très joli avec un blush en crème pour teinter les joues de façon naturelle. Une teinte de rose assez froide se mariera très bien avec le maquillage des yeux.

Blush en stick, Ilia, 34€

Si tu es née sous le signe du Poisson, est-ce que tu te reconnais dans l’un de ces looks ?

