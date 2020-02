4 looks faciles avec la nouvelle collection Sananas X Sephora 2

Comme je t’en ai parlé il y a une dizaine de jours, Sananas a travaillé sur une nouvelle collaboration avec Sephora Collection.

2 palettes de toute beauté et un kit de 14 pinceaux dont les stocks ont été littéralement EXPLOSÉS en moins d’une heure après la sortie sur le site de Sephora.

Mais même si tu n’as pas pu mettre la main sur une des palettes ou le kit de pinceaux, il te reste une chance !

Cette collection sera mise en vente dans tous les Sephora de France dès demain mardi 18 février.

Si elle te donne envie mais que tu as peur de ne pas savoir comment t’en servir, voici 4 looks simples réalisés avec les produits de la collection Sananas X Sephora !

Je te donnerai également mon avis objectif au sujet de cette collection à la fin de l’article.

Un total look mat doux et romantique pour Caroline

Pour le premier look avec la grande palette, j’ai décidé de partir exclusivement sur des teintes mattes pour Caro.

J’aime beaucoup les fards vieux rose et mauve de cette palette, c’est pourquoi j’ai voulu les associer pour un maquillage de tous les jours légèrement coloré.

Avec le pinceau S7B, j’ai appliqué Blush Babe dans son creux de paupières en dégradant bien la couleur vers l’extérieur.

Pour accentuer cette couleur, j’ai appliqué Family avec le S13, un pinceau plus précis, toujours dans le creux de paupières mais plus près de la paupière mobile et légèrement dans son coin externe.

J’ai ensuite repris Blush Babe que j’ai déposé sur toute la paupière mobile de Caro, puis j’ai foncé le coin externe avec le fard Nope, dégradé avec un peu de Hey !, tout ça avec le pinceau S14.

Et pour illuminer la partie interne de sa paupière mobile, j’y ai appliqué un peu du fard Lap Honey.

En ras de cils inférieurs, j’ai balayé un petit mélange de Blush Babe et de Hey !.

Ça apporte un petit côté froid au maquillage qui me plaît beaucoup !

Pour finir, un peu de mascara, et voilà notre Caro nationale toute fraîche !

Un look néon et osé pour Mélody

Connaissant la passion de notre graphiste Mélody pour le maquillage néon, je me devais d’utiliser la teinte orange fluo de la palette !

J’ai donc tout d’abord pris cette fameuse teinte Yes you can avec un pinceau S14 et je l’ai appliquée sur toute la paupière mobile en prenant soin de bien le dégrader au niveau du creux de paupières.

Pour son ras de cils inférieurs, j’ai voulu garder le côté coloré mais un peu plus subtil. J’ai donc opté pour la teinte Wow ! que j’ai appliquée avec le pinceau S12.

Pour apporter de la dimension à ses yeux, j’ai pris la teinte Family avec un pinceau S8 et je l’ai légèrement fumée en ras de cils supérieurs en étirant vers l’extérieur pour agrandir le regard.

Ensuite, j’ai pris le pinceau le plus fin de la collection, le S17, pour tracer un trait de liner avec la teinte Happy Face le long de ses cils. Ce noir est si intense que ç’a été plutôt facile !

Et voilà le résultat final avec mascara ! Perso je suis fan, je trouve que ça fait ressortir ses beaux yeux marrons.

Un look frais et printanier avec la palette Sananas X Sephora 2

Comme la teinte vert pistache Saba me faisait de l’œil, j’ai décidé de me maquiller avec pour ce troisième look qui sera parfait à porter au printemps !

As usual, j’ai commencé avec une couleur de transition, ici la teinte Beijaune appliquée avec le pinceau S6 de la première collection Sananas X Sephora.

Sur ma paupière mobile, j’ai donc mis le fard Saba au doigt sur la partie interne, et le fard Exposed sur la partie externe (j’ai d’ailleurs été un peu déçue par ce dernier, je l’ai trouvé moins intense que ce que j’imaginais).

J’en ai fait de même sur le ras de cils inférieurs avec le pinceau plat S12, puis pour intensifier le coin externe, j’ai fumé le fard Hakuna Matata vers l’extérieur (en légèreté).

Et comme j’ai toujours l’impression d’avoir de tous petits yeux quand je n’applique pas de fard foncé en ras de cils, j’ai pris la teinte Nope avec le pinceau biseauté S17 que j’ai déposée au bord de mes cils.

Je trouve que ce violet prune se marie très bien et en subtilité avec les autres teintes !

J’ai bien entendu ajouté du mascara, et voilà le look final !

Un look sexy raffiné pour Kalindi avec la petite palette Sananas X Sephora

Comme tu le sais, la collection de Sananas et Sephora comprend également une petite palette que j’avais très hâte de tester car j’aime beaucoup son harmonie de couleurs.

J’ai utilisé les 6 teintes de celle-ci sur les yeux de Kalindi pour un look sophistiqué mais facile à porter.

J’ai donc commencé avec la teinte Peachy Queen qui ressort bien moins sur la peau foncée de Kal que sur la mienne, mais qui apporte un joli côté rosé au maquillage.

La teinte Ma cam’ m’a permis d’accentuer son creux de paupières, et pour le coup je trouve qu’elle est bien mise en valeur par sa carnation ! Je l’ai appliquée avec un pinceau S7B.

J’en ai également appliqué en ras de cils inférieurs.

Sur l’intérieur de la paupière mobile, j’ai appliqué Enchanted au doigt, et Fake sur l’extérieur.

C’est un très beau taupe avec des reflets verts magnifiques qui ne ressortent malheureusement pas bien en photo, mais promis c’est joli.

En coin externe de son œil, j’ai estompé la teinte Truffle Addict avec le pinceau précis S5, teinte que j’ai également dépose en ras de cils inférieurs.

Comme j’ai voulu un ras de cils supérieurs plus foncé, j’ai fini par prendre la teinte noire de l’autre palette avec un pinceau biseauté pour un trait de liner flouté.

Un peu de Lumos près du conduit lacrymal pour la lumière, du mascara, et Kalindi is GORGEOUS !

Mon avis au sujet de la collection Sananas X Sephora 2

Pour conclure cet article, je souhaitais te donner mon avis au sujet de cette collection que je teste désormais depuis plus d’une semaine.

Je dois dire qu’au premier abord, j’ai été bien moins attirée par la grande palette de celle-ci que je l’avais été pour la première collaboration Sananas X Sephora.

Personnellement, je suis moins fan des teintes chaudes, mais je dois reconnaître que la qualité est bel et bien là : tous les fards sont bien pigmentés et très faciles à travailler.

Je trouve en revanche cette palette moins intuitive que la première, dans le sens où créer des looks me demande bien plus de réflexion qu’avec celle de la première collection.

À mon avis, elle est donc plus destinée à des personnes ayant déjà l’habitude de se maquiller qu’aux grands débutants.

C’est d’ailleurs l’impression que j’ai également eue avec le nouveau kit de pinceaux qui comprend selon moi davantage de pinceaux à usage « pro » que le premier.

La petite palette, elle, est à mon avis bien plus accessible à tout le monde, et j’aime beaucoup son harmonie de teintes comme je l’ai déjà évoqué plus haut.

De manière générale, si cette collection te tente, je te conseille fortement de foncer car cette collection est malgré tout une réussite, et surtout un exploit en termes de rapport qualité prix !

Pour rappel, la grande palette coûte 26,99€, la petite 14,99€ et le kit de pinceaux 69,99€ (soit environ 5€ le pinceau). Autant te dire que tu fais vraiment une affaire dans tous les cas !

Rendez-vous demain en magasin Sephora si tu veux avoir une chance de t’en procurer les produits, et dis-moi en commentaires ce que cette collaboration Sananas X Sephora t’inspire !

