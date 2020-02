Une 2ème collection de maquillage Sananas x Sephora ?

J’ai eu l’info en me levant ce matin, et autant te dire que ça a REFAIT ma journée !

La youtubeuse Sananas, qui avait cartonné avec sa première collection en collaboration avec Sephora (à tel point que les stocks ont été vidés en quelques heures seulement), est de retour pour un round 2 !

La deuxième collaboration Sananas X Sephora Collection

Devant le succès qu’avait représenté cette première collaboration (dont j’ai fait une critique objective complète dans un article à sa sortie), je me doutais bien que Sanaa finirait par revenir !

Elle l’a annoncé hier soir dans une vidéo sur sa chaîne : une collection Sananas x Sephora 2 aura bien lieu.

Et d’après ce que j’en ai vu, j’ai bien l’impression que cette deuxième collection monte d’un cran !

Les produits de la 2ème collaboration Sananas X Sephora Collection

Comme la première collection, celle-ci comporte deux palettes (une grande de 18 fards et une petite de 6 fards), ainsi qu’un kit de pinceaux.

À première vue, je dois avouer que j’ai été moins attirée par l’harmonie de couleurs des palettes que je ne l’avais été pour la première collab’.

Et puis j’ai vu Sanaa swatcher les fards sur son bras… et une fois de plus, j’ai très envie de craquer.

Cette deuxième collection comporte des couleurs bien plus chaudes que la première, et cette fois, aucune teinte de la grande palette ne se retrouve dans la petite.

Des couleurs orangées flamboyantes, quelques touches de vert, des teintes mauves et prune, et surtout des finis qui ont l’air incroyables, voilà ce qui semble nous attendre dans cette collection.

En ce qui concerne les pinceaux, Sanaa a fait le choix de conserver certains du kit de la première collection (et tant mieux, ils étaient tous top), et en a ajouté quelques nouveaux qui permettent selon moi un usage plus « professionnel ».

En tout cas, j’ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur cette collection qui sortira le 10 février sur le site de Sephora, puis le 18 février dans toutes les boutiques de France.

Les prix seront les mêmes que pour la première collection, soit 24,99€ pour la grande palette, 14,99€ pour la petite, et 69,99€ pour le kit de pinceaux.

Alors, est-ce que cette collection Sananas X Sephora round 2 te fait envie ?