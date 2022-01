La Chronique des Bridgerton inspire la tendance maquillage la plus romantique de ce début d’année

Cette technique de maquillage repérée dans le show à succès signé Netflix est la nouvelle tendance pour un teint de débutante.

Diffusée fin 2020 sur Netflix, la série La Chronique des Bridgerton, adaptée des livres de Julia Quinn, est un vrai plaisir pour les yeux. Entre les coiffures, les toilettes et les bijoux de Daphné, Marina et leurs camarades à jupons, on ne sait plus où donner de la tête !

En revanche, niveau maquillage, c’est plutôt sage — on n’était pas très smoky-eye à l’époque de la Régence… Teint frais, sourcils dessinés et lèvres légèrement rosées sont de mises, sans excentricité particulière.

Fan de la première heure, Pat McGrath a récemment sorti une collection en collaboration avec la série, et la peau de pêche de la fille aînée des Bridgerton a vraisemblablement inspiré la maquilleuse, qui propose une nouvelle interprétation du teint de rose anglaise.

La tendance Eye Blush met le rose aux joues, mais pas que

L’Eye Blush est une tendance qui remet le rose aux joues au cœur du maquillage. Plutôt que de l’appliquer uniquement sur les pommettes, on le pose aussi sur les tempes, les paupières et même en-dessous des yeux pour mettre en valeur le regard et se donner un air d’icône romantique.

Au magazine POPSUGAR, la maquilleuse Melissa Hurkman raconte :

« La tendance d’appliquer du blush sous l’œil va vite se répandre. Ça remonte les pommettes par effet d’optique et donne un petit air mignon au visage. »

© PAT McGRATH LABS

Joli, n’est-ce pas ? En fonction de sa carnation, on choisit un rose dragée, un pêche ou un framboise intense, et on l’applique avec un pinceau blush biseauté, en faisant attention de bien estomper les bords.

L’inspiration, c’est le 19e siècle, mais si on préfère les années 1980, il suffit d’avoir la main un peu lourde pour avoir l’air de sortir tout droit d’un clip de Cindy Lauper !

Le shopping pour adopter la tendance Eye Blush

Fard à joues Skin Fetish Devine Blush teinte « Divine Rose » de PAT McGRATH LABS, 41€

Fard à joues Unlimited Blush teinte « Perfect Beige » de Kiko, 6,29€

Blush mat léger teinte « Alice » de SHEGLAM, 3,99€

Blush teinte « Prune rosé » de BLACK UP, 8,40€

Crédit photo image de Une : PAT McGRATH LABS