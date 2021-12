Le maquillage Pat McGrath x Bridgerton fait battre le sang bleu dans nos coeurs

La marque de maquillage PAT McGRATH LABS sort une collection inspirée de La Chronique des Bridgerton, et ça donne des envies de gants en dentelle et de satin duchesse !

Diffusée en décembre 2020 sur Netflix, La Chronique des Bridgerton est une série produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal etc.), basée sur la série de livres du même nom de Julia Quinn. L’intrigue se situe lors de la Régence anglaise du 19ème siècle, et suit les aventures de deux familles de la haute société londonienne, les Bridgerton et les Featherington.

À la croisée entre Gossip Girl et Orgueil et Préjugés, le succès a tout de suite été au rendez-vous et La Chronique des Bridgerton est à ce jour le plus gros carton de l’histoire de Netflix, avec 82 millions de foyers atteints.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Pat McGrath, l’une des maquilleuses professionnelles les plus influentes de ces dernières décennies, nommée Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique fin 2020, ait elle aussi succombé à la romance entre Daphne Bridgerton et le duc de Hastings. Du moins assez pour imaginer une collection de maquillage inspirée par l’esthétique enrubannée de la série. Et ça claque !

Pat McGrath x Bridgerton, la collection la plus snob de cette fin d’année

Disponible le 26 décembre sur l’e-shop de PAT McGRATH LABS, la collection en édition très limitée se compose d’une palette de six fards à paupières ($65), d’une palette pour le teint contenant deux blush et un highlighter ($52) ainsi que de deux poudres illuminatrices pour le visage et pour le corps ($60).

Dans un communiqué de presse, Sandie Bailey, Chef de la conception et des médias numériques chez Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes, déclare :

Pat McGrath a poussé la modernité luxueuse de Bridgerton au-delà de l’écran avec cette collaboration et nous sommes ravis de pouvoir enfin la dévoiler. Pat est une icône et une force mondiale dans l’industrie de la beauté et de la mode et nous partageons une même passion créative pour les projets qui suscitent des émotions, ce qui fait d’elle une partenaire idéale pour nous aider à développer l’univers de Bridgerton. Le dévouement de Pat pour plus d’inclusivité dans le monde de la beauté et la qualité des produits font de cette collection un incontournable pour le public de la série et les fans de PAT McGRATH LABS.

Qu’on ait aimé ou pas la série, il sera difficile de résister au petit je-ne-sais-quoi royal (et à la limite du kitsch) de la collection de maquillage Pat McGrath x Bridgerton. Et c’est tant mieux, car on avait bien besoin de ça pour réchauffer nos cœurs gelés par l’hiver…

À lire aussi : La marque de cosmétiques d’Harry Styles est sortie c’est la Best News Ever !