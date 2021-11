Harry Styles lance sa marque de cosmétiques, c’est la Best News Ever !

Le chanteur, acteur et touche-à-tout Harry Styles se lance dans la beauté avec Pleasing, une marque de maquillage et de soins pour la peau qui s’annonce prometteuse.

Ce lundi ne serait pas un lundi comme les autres si aucune star n’avait profité du week-end pour annoncer l’arrivée imminente de sa marque de beauté !

Dans le cas d’Harry Styles, artiste britannique révélé par le télé-crochet The X Factor et ancien membre du groupe à succès One Direction, c’est un peu différent : ce sont les réseaux sociaux qui ont vendu la mèche et ont dévoilé les premières images de Pleasing, une ligne de cosmétiques imaginé par le chanteur et dont le lancement officiel aurait lieu ce 29 novembre.

Pleasing, la marque de cosmétiques très attendue d’Harry Styles

En mai dernier, le magazine US Weekly révélait qu’Harry Styles avait déposé une marque de vente de parfum et de cosmétiques sous le nom de PLEASED AS HOLDINGS LIMITED. Harry y était cité comme directeur aux côtés d’Emma Spring, son assistante depuis plus de dix ans.

Depuis cette révélation, les fans sont aux aguets et la moindre petite info est disséquée avec application.

Mais depuis hier soir, l’excitation est à son comble : le compte Instagram TRENDMOOD, souvent au top de l’info pour tout ce qui touche à la beauté, a publié les images de ce qui pourrait bien être le premier lancement de la marque. Et évidemment, il y a des vernis à ongles.

Pour cette première collection, Pleasing devrait proposer un set de vernis à ongles au packaging design, un stylo de soin pour les lèvres et le contour des yeux, ainsi qu’une base de teint illuminatrice. Des stickers de nail-art seraient aussi proposés.

Une gamme qu’on peut facilement imaginer non genrée, étant donné l’amour du chanteur pour les looks qui mélangent à la perfection les codes féminins et masculins.

@trendmood1

En tout cas, si ce sont bien les premiers produits signés Harry Styles, on a hâte de les voir en action, car les tests IRL sont toujours Better Than Words…

