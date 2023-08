Après avoir fait sensation au festival de Sundance, le thriller érotique Fair Play a été acquis par Netflix pour 20 millions de dollars et débarquera sur la plateforme au début du mois d’octobre.

On tient peut-être une nouvelle recrue dans notre sélection des films les plus sexys sur Netflix, à voir seule ou à plusieurs. Après le succès de Bridgerton (et son scénario riche en moments torrides), l’actrice anglaise Phoebe Dynevor sera au centre de multiples tensions entre sexe, argent et ambitions dans le nouveau thriller érotique de Netflix, Fair Play.

La bande-annonce de Fair Play

Fair play, de quoi ça parle ?

Emily et Luke sont collègues mais entretiennent une relation torride. Alors qu’ils décident de franchir le cap du mariage, Emily obtient une promotion très convoitée par son époux, une dangereuse dynamique va s’installer dans le couple, entre ego, jalousie et manipulation…

Fair play

Un film « post #MeToo » remarqué en festival

Premier film de la réalisatrice américaine Chloe Domont, qui s’est fait connaître en réalisant des courts-métrages et des épisodes de séries comme Billions, Suits : avocats sur mesure et Ballers, Fair Play a fait des débuts très remarqués au prestigieux Festival de Sundance.

Alors que les distributeurs se l’arrachaient, les droits pour exploiter le film à travers le monde ont finalement été acquis par Netflix, pour la somme de 20 millions de dollars.

À l’issue du festival, le film a reçu de nombreuses critiques positives. Les retours du média américain Variety ont particulièrement piqué notre curiosité envers le film :

« Fair Play a beaucoup à dire sur le monde post-#MeToo et s’amuse beaucoup à le dire. C’est l’un des rares films de Sundance qui pourrait totalement percer dans le monde réel. »

On espère que cette mention du monde post-#MeToo annonce un film moins infâme que 365 jours, la tentative manquée de film érotique archi problématique de Netflix.

Qui sont les acteurs au casting ?

Outre son synopsis qui donne envie, Fair Play attire l’attention pour son casting. Aux côtés de Phoebe Dynevor (Bridgerton) on retrouve l’acteur Alden Ehrenreich, vu dans Solo : A Star Wars Story, Sublimes Créatures et plus récemment dans Oppenheimer, mais également Eddie Marsan (Une belle fin) qui joue le patron des deux jeunes mariés. Le reste du casting comprend Rich Sommer, Geraldine Somerville, Jim Sturgeon, Sebastian de Souza ou encore Sia Alipour.

Fair Play, ça sort quand ?

Pour découvrir le film, le rendez-vous est fixé au 13 octobre 2023, sur votre compte Netflix !