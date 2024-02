8 livres à découvrir en ce début d’année 2024

Alors que l’année 2024 commence à peine, les amatrices de lecture se trouvent déjà face à une multitude de mondes à explorer, de réflexions à approfondir et d’aventures à vivre à travers les pages de nouveaux ouvrages. Cette sélection vous guide à travers un voyage littéraire varié, allant des confins magiques et temporels à l’introspection profonde.

Chaque titre sélectionné promet une escapade inoubliable, que ce soit par la poignante dénonciation des violences faites aux femmes dans Loin du Cœur ou encore le passionnant récit sportif de 1998, Coulisses de l’épopée Sang & Or.

Préparez-vous à enrichir votre bibliothèque et votre esprit avec ces huit pépites littéraires qui marqueront ce début d’année 2024!

« Les passagers » de Julia Brandon

Les Passagers de Julia Brandon plonge ses lecteurs dans un univers fascinant où magie et voyages temporels s’entremêlent. Au cœur de cette aventure, Gustave, un père endeuillé, use de confiseries magiques pour tenter de sauver sa fille, dessinant ainsi le fil conducteur d’une histoire riche en rebondissements. Félix, un adolescent doté de pouvoirs surnaturels, devient un personnage central, lié à Gustave par une quête.

Julia Brandon déploie un monde où la magie côtoie la lumière, explorant les dualités de l’existence à travers ses personnages complexes et leurs quêtes personnelles. La narration, habilement construite, alterne entre moments féeriques et sombres, offrant un voyage littéraire émouvant et parfois troublant. L’originalité de l’œuvre réside dans sa capacité à mêler des thèmes contemporains, tels que le deuil et la quête d’identité, à un cadre fantastique richement imaginé.

L’expérience de lecture est améliorée grâce à un guide de lecture immersive fournit pour les deux premiers tomes, permettant d’accéder à du contenu supplémentaire et interactif. Les Passagers marque ainsi une entrée remarquée de Julia Brandon dans le paysage littéraire fantastique, posant les bases d’une saga prometteuse dont le dernier tome est attendu au printemps 2024. Son univers, peuplé de secrets, de magie, et d’aventures temporelles, offre une échappée belle à celles qui cherchent à se perdre dans les méandres de l’imaginaire.

« Loin du cœur » aux éditions Beta Publisher

Loin du Cœur, édité par Beta Publisher en collaboration avec l’association Solidarité Femmes, se révèle être un recueil de nouvelles poignant et nécessaire, axé sur la dénonciation des violences faites aux femmes. Avec 21 récits variés, ce livre offre une mosaïque de perspectives et d’expériences, soulignant la diversité des violences (physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, ou encore économiques) auxquelles les femmes sont confrontées quotidiennement.

Ce projet, initié par Stéphane Bourles et concrétisé grâce à l’engagement de l’éditrice Camille de Decker, représente un effort collectif visant à sensibiliser le public et à soutenir les victimes, une partie des bénéfices étant reversée à l’association Solidarité Femmes. Les auteurs de ces nouvelles, hommes et femmes, offrent un éclairage brut et sans filtre sur les réalités souvent tues ou ignorées, dans un mélange de témoignages et de fiction qui traverse différentes époques et contextes.

Ce recueil est une lecture essentielle non seulement pour son caractère éducatif et sa sensibilisation aux violences de genre, mais également pour la qualité littéraire et la diversité des voix qu’il rassemble. Il est un témoignage de la puissance de la littérature en tant qu’outil de changement social et de solidarité.

Gardant sa ligne de conduite engagée et à la suite du succès rencontré par ce recueil, la maison d’édition Beta publisher a d’ailleurs récemment annoncé le lancement d’une collection féministe nommée A sexe égal dont la première parution est prévue le 8 mars 2024.

« Déconfiture des Escobars » de Bernard Anton

Déconfiture des Escobars de Bernard Anton se présente comme une tragi-comédie poétique qui explore avec finesse l’absurdité et les horreurs de la guerre, tout en critiquant les ambitions démesurées des dirigeants.

Publiée aux éditions Les Impliqués éditeur de l’Harmattan en octobre 2023, cette pièce en trois actes offre une perspective à la fois universelle et intime sur les conflits, sans nommer spécifiquement ses personnages pour souligner leur portée globale. Bernard Anton utilise le rouge et le bleu pour symboliser les camps opposés, enrichissant son récit de poésie et de musicalité. La pièce se démarque par son engagement envers la paix et la justice, en dédiant l’œuvre au président ukrainien Zelensky, reflétant l’engagement de l’auteur pour les causes humanitaires​​​​​​​​.

L’approche de Bernard Anton, mêlant satire et moments d’humour noir, invite à une réflexion sur la guerre vue non seulement comme un phénomène politique mais aussi comme une tragédie humaine profonde. L’œuvre est saluée pour sa capacité à transmettre l’absurdité de la guerre à travers une langue poétique et des scènes qui oscillent entre le réel et l’absurde. Déconfiture des Escobars est ainsi une contribution significative à la littérature contemporaine, offrant une lecture enrichissante et provocatrice sur les réalités souvent invisibilisées des conflits armés.

« 1998, coulisses de l’épopée sang et or » de Stéphane Bigeard

1998, Coulisses de l’épopée Sang & Or de Stéphane Bigeard est une plongée fascinante dans l’univers du football, centrée sur l’incroyable saison 1998 du RC Lens. L’auteur, avec son expertise en management et communication, raconte l’histoire des Charbons Ardents, inspirée de l’équipe réelle du RC Lens, leur lutte, leurs succès, et les défis sur le chemin du titre de Champion de France. Ce récit, riche en émotions et en profondeur émotionnelle, met en lumière non seulement les aspects sportifs mais aussi les dynamiques humaines, le développement personnel, et la gestion d’équipe. Le livre est décrit comme une œuvre captivante qui saura intéresser autant les passionnés de football que ceux attirés par les histoires de persévérance et de succès collectifs​​​​​​​​.

Cette saison légendaire du RC Lens est restituée avec réalisme et nostalgie, révélant les coulisses d’un club en quête de gloire. À travers les personnages, tels que l’entraîneur « Menhir » et Axel, le conseiller aux méthodes managériales innovantes, Stéphane Bigeard explore des thèmes universels tels que le dépassement de soi, la passion, et l’importance de la gestion dans le succès sportif. Plus qu’un simple roman sur le football, c’est un hommage à une époque d’or du football français et une exploration des mécanismes de la réussite, applicable tant dans le sport que dans la vie professionnelle.

En somme, 1998, Coulisses de l’épopée Sang & Or est recommandé comme un livre à offrir à celles et ceux qui cherchent une histoire inspirante de triomphe, d’unité, et de la magie du football.

« La citadelle des brumes » d’Eva de Kerlan

La saga La Citadelle des Brumes d’Eva de Kerlan s’annonce comme une épopée épique dans le genre de la fantasy, riche en aventures et en magie. Le premier tome, Le Gardien des Brumes, plonge le lecteur dans un monde où mages, sirènes, et guerriers de l’ombre luttent contre un envahisseur cruel, les Cilveks, qui menacent le dernier bastion de magie, la Citadelle des Brumes. Merlin et la Dame Viviane y veillent sur des êtres dotés de pouvoirs magiques, mettant tous leurs espoirs dans deux frères, Shawn et Aidan, confiés dès leur plus jeune âge à la garde du vieux mage​​.

Le récit explore des thèmes profonds, tels que la recherche de soi, l’acceptation de son destin et les complexités des relations humaines, à travers les voyages et les épreuves des protagonistes. Aidan, notamment, doit découvrir son origine et son but dans un monde qui semble le cacher volontairement, tandis que Morgane lutte avec l’idée d’être la dernière de son espèce. L’auteure aborde ces problématiques avec une profondeur qui va au-delà de la simple fantasy, invitant à une réflexion sur la nature humaine et notre propre histoire​​.

Pour les lectrices qui apprécient les histoires d’aventure et de magie, avec une touche moderne et des réflexions profondes sur des thèmes universels, La Citadelle des Brumes offre un voyage captivant et promet une saga mémorable dans le paysage de la fantasy.

« L’autre Terre » de Marguerite Lalèyê

L’Autre Terre de Marguerite Lalèyê se présente comme une œuvre profondément introspective et thérapeutique, qui transcende les frontières du développement personnel traditionnel. Publié en octobre 2023, ce livre est une invitation à une exploration intime de l’âme humaine et de notre lien avec la nature, souvent négligé dans notre société moderne axée sur le confort matériel. L’auteure, artiste et thérapeute, y mélange des éléments autobiographiques, offrant à son lectorat des espaces de réflexion pour méditer sur leur soi intérieur et exprimer leur intimité la plus profonde​​​​​​​​.

Originaire du Bénin et résidant en Suisse depuis 25 ans, Marguerite Lalèyê partage son parcours personnel de quête de soi et d’exploration des différents espaces de conscience. Elle s’est orientée vers le massage thérapeutique après une formation d’aide familiale, créant son espace de soin et de thérapie à Fribourg. Son approche pluridisciplinaire intègre l’art, le toucher, et la musique pour amener ses patients à se concentrer sur leurs sensations. L’Autre Terre reflète cette approche, encourageant les lecteurs à renouer avec leur essence et leurs racines ancestrales à travers des méditations profondes et des rituels célébrant la vie sous toutes ses formes​​.

Le livre se distingue par son caractère interactif, proposant des rituels de célébration imprégnés de symbolisme pour aider les lecteurs à intégrer les enseignements dans leur propre vie. Ces rituels nécessitent de préciser son intention, choisir un moment de la journée résonnant avec la démarche personnelle, et créer un espace sacré. L’ouvrage devient ainsi un guide pour celles prêtes à s’engager dans une voie d’élévation de l’âme, rappelant l’importance de se reconnecter à la nature comme source de guérison et d’inspiration​​.

« Racine cachée » de Caroline Chaverot

Racine Cachée de Caroline Chaverot est un roman profond qui explore les thèmes complexes des secrets de famille et de la quête identitaire, en naviguant habilement entre le passé et le présent. Le livre aborde avec délicatesse l’impact des non-dits sur les générations et souligne l’importance de connaître ses origines pour se construire, s’appuyant sur des événements historiques tels que le trafic d’enfants sous le régime franquiste en Espagne. Les personnages principalement féminins sont richement développés, rendant le récit profondément humain grâce à leur authenticité et leurs espoirs​​.

Le roman est salué pour sa capacité à éveiller l’empathie pour les personnes adoptées, abordant des sujets sensibles avec réalisme et sensibilité. Caroline Chaverot explore courageusement des thèmes tabous, offrant une perspective nouvelle sur des réalités souvent méconnues. Racine Cachée est un vibrant hommage à l’individualité de la femme, sa capacité à surmonter les obstacles sociaux et culturels, et célèbre l’importance des liens du cœur par rapport aux liens du sang​​​​​​.

Le récit transporte les lectrices entre les cultures des États-Unis et de l’Espagne, enrichissant le récit d’un environnement vivant et authentique. Il invite à la réflexion sur la famille, l’adoption, et la quête d’identité à travers des personnages confrontés à des choix difficiles, offrant ainsi un miroir pour une introspection personnelle​​.

« Tous 2 » de Julien Testu

Tous 2 de Julien Testu se présente comme une œuvre introspective et audacieuse, explorant les confins de la conscience humaine à travers le prisme de la science et de la spiritualité. Julien Testu engage le lecteur dans un voyage de réflexion sur des thèmes profonds, invitant à questionner les réalités de notre existence et le potentiel de l’esprit. Cet ouvrage est un appel à la méditation et à la découverte de soi, suggérant que les frontières entre science et spiritualité ne sont pas aussi étanches qu’on pourrait le croire.

