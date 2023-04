Les Hits de la fauchée : les meilleurs mascaras à moins de 15 €

Découvrez notre sélection de mascaras à petit prix pour obtenir des cils de biche sans exploser votre budget.

Dix ans après la première édition des « Hits beauté de la fauchée », ils reviennent enfin sur Madmoizelle avec pour mission de vous aider à faire des économies sur les produits cosmétiques du quotidien. Dans ce deuxième guide, vous trouverez nos mascaras préférés à moins de 15€. Le moins onéreux ne fait que 7,94€ ! Let’s go ?

Le mascara effet cils de biche

Le mascara Big By Definition de Sephora est idéal pour densifier les cils sans effet paquet. Et la promesse est grande : dès les premières utilisations, les cils seraient jusqu’à 3 fois plus épais, le tout, sans être alourdis grâce à un mélange de cires végétales très légères.

Son petit + : Pour obtenir un résultat cil à cil, Sephora a tout misé sur une brosse dont les fibres sont capables de capter les cils les plus courts.

Le mascara allongeant

En un seul coup de brosse, le mascara allongeant d’Avril booste la longueur des cils sans former de paquets. Élaboré à partir d’huiles et de cires végétales, il nourrit et renforce les cils pour un regard sublimé pendant longtemps.

Son petit + : Son côté mascara soin qui conviendra aux personnes soucieuses de la santé de leurs cils.

Le mascara waterproof

Si vous cherchez un mascara waterproof pas cher et ultra-efficace, on a trouvé votre bonheur. Signée Miss Cop, cette pépite coûte moins de 5€ et son efficacité est capable de braver aussi bien l’eau de mer, de la piscine et même du jacuzzi. Pas mal à l’arrivée de l’été.

Son petit + : Son prix !

Le mascara volume XXL

Vous souhaitez obtenir une belle longueur sans pour autant passer par la pose de faux cils ? On vous comprend ! Pour faire ce job, le mascara Big Lash de Make Up Revolution est tout indiqué. Sa brosse large et pointue permet d’attraper tous les cils, même les plus petits et de les allonger à l’envie. Waterproof, il ne vous trahira pas à la moindre petite baignade.

Son petit + : Sa formule sèche rapidement et sa couleur noir intense apporte du relief au regard.

Le mascara clean

Si votre devise est : se maquiller oui, mais porter atteinte à sa santé en appliquant des produits aux formulations douteuses, c’est non. Dans ce cas, vous allez probablement adorer ce mascara clean signé Lavera. En plus d’être irréprochable, il permet d’obtenir volume et courbes en un seul passage. Que demande le peuple ?

Son petit + : Sa formule enrichie en eau florale de Rose bio pour prendre soin de vos cils.

Le mascara 100% volume

Infusé de 4 somptueuses huiles de soin (argan, marula, maracuja et camélia), le mascara Wonder’s Luxe Volume de Rimmel vient assouplir les cils tout en leur apportant le volume qu’ils méritent.

Son petit + : Son fini longue durée qui ne coule pas, ne s’émiette pas et ne fait pas des yeux de panda à la fin de la journée.

Le mascara effet faux cils

Avec son petit prix et sa brosse conique permettant d’attraper chaque cil, le mascara Essence ne risque pas de vous décevoir.

Son petit + : Sa formulation hors pair, sans ammoniaque, sans phtalates, sans parabènes, sans acétone, sans parfum, sans silicone et sans paraffine.

Le mascara La Provençale

Doté de 99% d’ingrédients d’origine naturelle, le mascara La Provençale est un excellent produit capable d’allonger les cils jusqu’à 10 fois leur taille habituelle. Ses pigments minéraux viennent recouvrir les cils d’un noir intense quand sa brosse vient les étoffer sans effet paquet.

Son petit + : Sa formule enrichie en Huile d’Olive BIO AOP Provence pour des cils en pleine santé.

Le mascara L’Oreal

Trouver un beau mascara marron, ce n’est pas si facile que ça. Et si le Paradise Moonlight de L’Oréal Paris est rapidement devenu la coqueluche de TikTok, ce n’est pas pour rien. Sa popularité est due à sa formule aux huiles précieuses, agissant comme un véritable soin des cils. Mais aussi à son effet ultra volumisant et sa couleur marron aussi intense que tendance.

Son petit + : Sa formule adaptée aux peaux sensibles et réactives.

Le mascara Kiko Milano

Petit dernier de notre sélection : le mascara Extra Sculpt de Kiko Milano. Ce dernier a été créé afin d’offrir aux cils un volume panoramique modulable en fonction de vos envies. Avec une brosse en forme de sablier, le mascara est facile à appliquer et peut aussi bien vous offrir un regard intense qu’un résultat léger. À vous de choisir !

Son petit + : Le volume XXL apporté aux cils sans faire de paquet.