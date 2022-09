Ce mascara se vend toutes les minutes en France et il coûte moins de 16€

Lancé en 2022, ce mascara 2-en-1 s’est déjà vendu à plus de 160 000 exemplaires dans l’Hexagone. Un vrai succès pour la marque, qui accompagne les Françaises depuis 160 ans !

Qu’on préfère les looks minimalistes comme plus sophistiqués, le mascara fait partie de la plupart des routines de maquillage. Considéré comme un « essentiel » de la trousse beauté, c’est même le produit préféré des Françaises ! Rien d’étonnant, donc, que toutes les marques de make-up se plient en quatre pour développer des brosses et des formules toujours plus innovantes.

Forte de 160 ans d’expertise en maquillage, la maison Bourjois a récemment relancé son mascara star Twist-Up The Volume, sorti en 2013, et la nouvelle version fait le buzz sur TikTok mais aussi dans la vraie vie : il est numéro 1 des ventes en France dans les grandes et moyennes surfaces * !

Mascara Twist-Up The Volume de Bourjois, le n°1 des ventes en France

Grâce à sa brosse qui change de forme en un clic, le mascara Twist-Up The Volume de Bourjois permet d’obtenir un double effet maquillage des cils, qu’il allonge et densifie.

Sa formule, disponible en deux teintes de noir et de marron très pigmentées, est enrichie en collagène et en kératine pour garantir un résultat sans paquet, même après plusieurs couches.

Dernier détail qui a son importance : même s’il a été pensé pour tenir toute la journée sans couler ni s’effriter, il se démaquille très bien à l’aide d’une huile, d’un lait ou d’une eau micellaire.

Crédit photo image de Une : Junessa Rendon