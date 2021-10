10 inspirations beauté à retenir de la fashion week printemps-été 2022 

Et voilà, la fashion week printemps-été 2022 est finie. Mais avant de clore totalement ce chapitre, voici un petit récap’ des plus beaux looks beauté repérés sur les podiums. Let’s go !

Ça fait bien longtemps que la fashion week n’est plus seulement qu’une affaire de mode. Sur les podiums se dévoilent également les inspirations beauté qui vont ponctuer les saisons prochaines. Car vous le savez dorénavant, l’un ne va pas sans l’autre !

Du liner futuriste aux wet hair en passant par la coupe au carré régressive, toutes les inspirations beauté du printemps-été 2022 sont là !

La bouche corail estivale de Giambattista Valli

Chez Giambattista Valli, on prend le parti d‘être pleinement au coeur de la saison chaude en misant sur un basique : le rouge à lèvres corail.

Idéal pour rehausser le teint, donner du punch à une mise en beauté basée sur l’éclat de la peau mais aussi pour relever son look d’une couleur joyeuse, il trouvera sa place dans bien des trousses à maquillage. Oui oui, même à l’automne !

Les coiffures excentriques de Weinsanto

Chez Weinsanto, on mélange les genres pour donner naissance à des looks beauté toujours plus théâtraux.

C’est le cas de cette coiffure tressée rose, qui fait écho à une tendance TikTok visant à modeler ses cheveux pour leur donner une forme de cornes ou d’oreilles de chat. Eh oui, c’est bien connu, les yeux de la beauté ne traînent jamais très loin des réseaux sociaux.

Le liner arty de Givenchy

On pensait que le liner graphique allait doucement mais sûrement s’essouffler, mais visiblement, il n’a pas encore donné son dernier mot. Chez Givenchy, il se développe et devient arty grâce aux talents de la maquilleuse Lucia Pieroni.

Le liner doré de Kenneth Ize

Oui, encore ! Mais chez Kenneth Ize, c’est un liner précieux, orné d’or, qui a réussi à retenir toute notre attention.

Ce dernier, loin d’être le plus excentrique, fait partie d’un triptyque beauté proposé par le nouveau créateur favori de Naomi Campbell. Du nez entièrement recouvert de nuances dorées aux paupières lamées… Tout est délicieusement esthétique.

Mais on a forcément une petite préférence pour le liner, bien plus facile à porter au quotidien et à reproduire chez soi !

Les wet hair de David Koma

Ça fait un moment que les wet hair sont apparus sur les podiums des défilés. Chez David Koma, on les retrouve structurés, déposés délicatement sur le front à la manière de baby hair joliment travaillés. Pas mal.

Le make up sympathique et régressif de Paul & Joe

Chez Paul & Joe, on mise sur la joie de vivre et la légèreté avec un maquillage des yeux en forme d’arc-en-ciel, de fleurs ou encore de nuages. Un petit retour en enfance qui dépayse le monde de la mode… Et même de la beauté.

La coupe au bol colorée de Loewe

Roses, bleus, verts… Chez Loewe, les cheveux se colorent version barbe à papa punk et la coupe au bol impose son style. Une initiative qui a du punch et qui a su trouver son public.

Le liner hypnotique de Chloé

Chloé nous a servi cette saison l’une des mises en beauté les plus hypnotisantes et élégantes de la Fashion Week. Avec ce liner orange fluo, la maison casse les codes et apporte une touche d’irrévérence à ses looks estivaux. Ça change !

Le glow de OTTOLINGER

On pourrait se dire que les looks beauté de la marque OTTOLINGER sont trop épurés, mais là est toute la force de ce parti pris. En misant sur une mise en beauté légère et axée sur l’éclat naturel de la peau, la maison révèle la beauté naturelle de ses modèles. Et ça fait bien plaisir.

Le double liner de Dior

Même si Dior n’a pas pris trop de risques cette saison, son double liner noir reste juste et se place confortablement au coeur des tendances du moment. Bien joué.

