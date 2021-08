Entre cornes et oreilles de chat, cette tendance cheveux va remettre le gel au goût du jour 

L’avènement de TiktTk a permis à de nombreuses personnes de pouvoir s’exprimer et faire naître des tendances inattendues. C’est le cas des cheveux prenant la forme de cornes ou d’oreilles de chat !

Se faire une queue de cheval, un chignon ou des tresses c’est bien beau, mais il faut quand même avouer que ça n’a rien de très original. Alors pour changer les habitudes et bouleverser ce train-train quotidien, des personnes modèlent leurs cheveux en forme de petites cornes ou encore d’oreilles de chat !

Entre fascination pour les animes japonais, inspiration cosplay et envie de se démarquer du lot, cette lubie fait, à ce jour, plus de 64,5 millions de vues sur TikTok grâce au #hairhorns. Du coup, oui, à ce stade, on peut appeler ça une tendance, même si elle n’est pas encore adoptée sur les podiums.

Une tendance à adopter plutôt facilement

Si les hairhorns — littéralement « cornes en cheveux » — ont tant de succès (surtout auprès d’un public relativement jeune), c’est parce que cette trend découle d’une série de micro-tendances déjà très populaires sur TikTok et toutes inspirées de l’univers cosplay.

Cheveux couleurs pastels, regard XXL, cils ultra longs, tampons sur le visage, mimiques de poupée, coupe wolf ou mulet, chaussures à plateformes… Entre le kawaï et le néo-gothique, l’ange et le démon, il n’y a qu’un pas.

D’après Abigail McAuliffe (du compte aux 15,7k abonés @t00th.fa1ryy) interrogée par Dazed :

« L’inspiration derrière mes cornes était principalement d’essayer des choses au hasard tout en me coupant les cheveux. Je pensais que ce serait une petite chose amusante que peu de gens ont. J’adore pouvoir modeler mes cheveux dans une tonne de formes différentes comme des cœurs, des antennes, des oreilles de chat et des cornes ! J’aime aussi pouvoir utiliser de la laque pour cheveux colorés et leur donner n’importe quelle couleur que je veux. »

Vous souhaitez faire comme Abigail et recréer ce look à la maison ? Easy ! Mischa G., une coiffeuse ayant monté le salon Treehouse Social Club, a expliqué à Dazed comment elle s’y prend :

« Quand je coupe les cheveux en forme de cornes, je prends les mèches qui se trouvent juste en-dessous de la surface ; donc si les cornes ne sont pas formées, elles se fondent juste sous la couche supérieure. »

Comme vous pouvez l’imaginer, les cornes ne vont pas tenir toutes seules, il est donc primordial d’utiliser de la mousse, de la laque ou encore gel capillaire ou une base coiffante. Appliquez-en sur les cheveux après les avoir lissés et donné la forme que vous souhaitez.

Et si certains adeptes de la tendance utilisent un fer à lisser après avoir appliqué le gel, cette technique, bien qu’efficace, abîme considérablement les cheveux… Alors prudence.

Et les oreilles de chat alors ?

Obtenir une forme d’oreilles de chat avec ses cheveux n’est pas si compliqué. Cette technique ne nécessite même pas que vous les coupiez, ce qui fait la différence avec les cornes !

Pour vous y mettre, il suffit donc que vous fassiez une tresse de chaque côté de la tête en appliquant un peu de gel fixateur au préalable. Ensuite, fixez-les avec deux petites pinces plates : une au sommet de la tresse et l’autre au niveau de la moitié de celle-ci.

De cette manière, vous pouvez leur donner la forme que vous souhaitez facilement en appuyant légèrement dessus. Vous avez pris des notes ? C’est parti pour l’explication vidéo !

Crédits de l’image de une : @_magic_spike_, @hotonomist, @mihika.jagtap.