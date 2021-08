Manger du miel congelé, ça cartonne sur TikTok… et ça abîme bien la santé au passage

Dans la liste des choses satisfaisantes à regarder ou à entendre (pour qui adore l’ASMR), il y a… le miel congelé. Mais comme tout ce qui est un peu trop bon, ce n’est pas forcément hyper conseillé niveau santé.

Et c’est reparti pour l’épisode 127863 de la série « les tendances TikTok ne sont pas toujours aussi safe qu’elles en ont l’air » ! Le sujet de la controverse d’aujourd’hui : est-ce que congeler du miel dans une bouteille d’eau vide et le déguster comme si c’était une glace ou un bonbon gélatineux est une si bonne idée que ça ?

Trop de miel tue le miel

Spoiler alert peu surprenante : ce n’est pas vraiment la meilleure idée, non. En tout cas, mieux vaut éviter de manger une trop grande quantité de miel, comme l’explique Lisa Young, spécialiste de la nutrition à l’université de New York à NBC News :

« Il est clair que si les adolescents en consomment trop, cela pourrait être problématique. »

Le miel est un ingrédient qui contient pas mal de glucides. Consommé en petite quantité, il ne fait pas de mal à la santé et peut même avoir de nombreux bénéfices comme celui de booster l’immunité du corps ou maintenir une flore microbienne en pleine santé.

Mais lorsqu’il est ingéré congelé, et à même une bouteille, il est difficile de savoir quantifier la dose de miel consommée ! Sur TikTok en l’occurence, de nombreuses personnes, inspirées par Dave Ramirez, à l’initiative de cette tendance, ont voulu tester ce fameux hack. Et le problème, c’est qu’ils en viennent à manger plus « d’un cinquième de leur bouteille » d’après Lisa Young, ce qui est bien trop élevé.

Sarah Rueven, diététicienne interrogée par le New York Times, explique le risque:

« Lorsque vous mangez quelque chose qui est si riche en sucre, vous allez avoir une réponse insulinique tout aussi élevée, ce qui vous amène souvent à avoir un taux de sucre élevé, puis à vous mettre à trembler à mesure que votre glycémie baisse. »

Si l’hyperglycémie fait partie des risques principaux qui accompagnent cette consommation de miel congelé, ce n’est pas la seule chose qui peut arriver en cas de surdose. L’expert en bien-être Neeha Nagpal a expliqué dans Slate que cet ingrédient peut aussi faire très mal au ventre :

« Le miel est un édulcorant naturel et présente de nombreux avantages pour la santé, mais conservé à une température d’environ -4°C, il est susceptible de créer des problèmes tels que des ballonnements et des diarrhées quand on le consomme. »

Alors OUI c’est vrai que le #FrozenHoneyChallenge peut être rigolo à regarder. Mais en réalité, c’est pas une si bonne idée que ça, même si en vidéo, ça peut donner envie !

