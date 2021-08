Emmanuel Macron met un t-shirt pour mieux parler aux djeunz sur Insta et TikTok

Le président de la République s’est filmé en mode selfie à l’arrache, en t-shirt et tout bronzé, pour mener une FAQ sur Instagram et TikTok afin d’informer les jeunes. Une opération de communication si clivante qu’elle en devient virale… et donc réussit sa mission de prévention ?

Si on peut avoir l’habitude que nos influenceurs préférés fassent des Foires Aux Questions sur les réseaux sociaux, c’est plus inattendu de la part d’un chef de l’État. Mais puisqu’Emmanuel Macron adore l’idée d’être un jeune président d’une start-up nation, il a décidé de tenir une FAQ autour des enjeux de vaccination le 2 août 2021 sur Instagram (où il compte 2,6 millions d’abonnés) et TikTok (2 millions d’abonnés).

Voir cette publication sur Instagram « Macron en t-shirt mdr j’vois flou ou c’est comment ? » ; «1ère fois je vois un président en t-shirt » ; « Oh un nouvel influenceur » peut-on notamment lire en commentaire de cette publication de FAQ d’Emmanuel Macron postée sur Instagram le 2 août 2021.

En mode selfie pour donner l’impression d’un exercice spontané et transparent

Pour jouer à fond la carte de la proximité et de la transparence, c’est smartphone à la main, porté à bout de bras en mode selfie mal cadré, depuis sa résidence de vacances qui résonne, en t-shirt décontracté (dont le mystérieux logo n’a toujours pas été identifié, mais déjà copié) et son meilleur bronzage (supplément filtre ?) qu’Emmanuel Macron a pris la parole. Histoire de donner l’impression d’un exercice totalement spontané, honnête, transparent.

Alors forcément, cette mise en scène volontairement à l’arrache, pour ne pas dire caricaturale, a suscité beaucoup de commentaires surpris, amusés, ou encore révoltés. Que le président fasse tomber le costume pour enfiler une tenue de Français moyen en vacances illustre en creux qu’il s’agit bel et bien d’un exercice de communication politique calculé pour sembler ne pas l’être, en cette période de crise sanitaire et sociale qui ne fait que s’éterniser.

Tomber le costume pour enfiler celui de président-influenceur

Réussie ou non, toujours est-il que cette opération fait beaucoup parler et se voit partagée à gogo. C’est précisément parce qu’elle s’avère clivante et caricaturale qu’elle suscite l’intérêt et touche une audience beaucoup plus large que les personnes qui seraient vraiment abonnées aux comptes Insta et TikTok d’Emmanuel Macron… Et donc qu’elle s’assure une forme de viralité afin d’inviter un plus large public à se faire vacciner, à continuer de respecter les gestes barrières, afin d’en finir avec la pandémie.

Ne manque plus qu’il droppe des liens affiliés vers son t-shirt et des vaccins.

À lire aussi : Tranquille, Macron soutient la culture du viol en associant le crop top à « une volonté de choquer ou d’exister »