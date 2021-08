4 tendances sourcils qui feront l’unanimité en cette rentrée 2021

Tout comme la peau, les cheveux ou les ongles, les sourcils sont eux aussi soumis aux variations de tendances. Vous voulez savoir lesquelles seront le plus mises en avant en cette rentrée 2021 ? Embarquez !

Quand certains parient sur le retour des sourcils super fins, d’autres misent plutôt sur la décoloration effet blond platine. Mais au jeu des tendances beauté, il y a parfois des petites surprises qui viennent bouleverser notre palmarès…

Du coup, on a fait quelques recherches par-ci par-là : voilà toutes les trends qui vont marquer la rentrée.

Les sourcils décolorés

De Kim Kardashian à Lizzo en passant par Maisie Williams ou Bella Hadid, de nombreuses célébrités se sont décoloré les sourcils pour apporter une touche futuriste à leur look. Un geste qui n’est pas fait par hasard puisque, courant de l’année 2021, les podiums de Dolce & Gabana, de Balmain et de Jean-Paul Gaultier, regorgeaient de bleached eyebrows.

Les prémices d’une grande tendance en perspective ? Sans aucun doute !

Les sourcils colorés

Cette année, c’est un peu tout ou rien. Soit on garde ses sourcils naturels, soit on les décolore, soit on les teint d’une couleur qui nous plaît comme le bleu, le vert, l’orange ou le rose. Et si vous vous demandez si se colorer les sourcils implique forcément de les matcher avec la teinte de vos cheveux, la réponse est bien évidemment non !

D’ailleurs, vous n’êtes même pas obligée d’utiliser une décoloration puis une coloration pour obtenir ce look : vous pouvez totalement recouvrir vos sourcils d’un correcteur couvrant, poudrer avec une poudre libre et appliquer sur vos poils un fard à paupières de la nuance que vous souhaitez ! Comme ça, pas de regrets.

Les sourcils partiellement rasés

Souvenez-vous : il y a quelques années, les mecs (souvent) et les meufs (parfois) se rasaient partiellement les sourcils pour simuler la présence d’une cicatrice.

C’était pas plus mal de voir ce geste un brin WTF sortir des radars (sérieux, comment ça a commencé ?) (Pascal Obispo peut-être ?), mais il semblerait que les décideurs qui font et défont les tendances beautés aient voulu le voir refaire surface… Un revival dont la maison Miu Miu s’est totalement inspirée lors de la présentation de sa collection printemps-été 2021.

Les sourcils en mode lamination

Depuis plus d’un an, les sourcils se dressent vers le haut grâce à des techniques comme la brow lamination ou à l’utilisation d’un goupillon et d’un savon doux. Et s’il y a quelques mois on pensait que ce geste n’était qu’une lubie qui passerait très vite, on se rend aujourd’hui compte que cette tendance fait partie de celles qui vont définitivement marquer la fin de l’année 2021 !

En même temps, avoir des sourcils fournis qui ne rebiquent pas vers le bas, c’est un peu le bon plan, non ?

Et vous êtes-vous du style à suivre les tendances beauté de près ou plutôt à miser sur les bonnes bases ?

À lire aussi : Bleached brows : pourquoi se décolorer les sourcils n’a jamais été aussi trendy

Crédits de l’image de une : @ms.julix2, @lizzobeeating, @garancemurru, @glamhub.kiev.