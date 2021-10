Rien à voir avec Halloween : le rouge à lèvres noir revient, plus portable que jamais

S’il y a quelques années, le rouge à lèvres bordeaux nous a redonné envie de miser sur des teintes foncées, le noir n’était pas encore sorti des fêtes déguisées. Mais c’est en train de changer !

Les tendances ont vraiment des raisons que la raison ignore. Alors que depuis les années 1990, le rouge à lèvres noir a accompagné toutes les crises d’ado dignes de ce nom, voilà qu’il est aujourd’hui érigé au rang de must-have de la saison ! Et ce malgré le port du masque qui reste omniprésent dans les espaces publics et fermés.

Une touche audacieuse, dont la popularité a commencé à se répandre doucement mais sûrement en 2018, lorsque Rihanna a posté une photo d’elle sur Instagram, maquillée entièrement avec les nouveautés Fenty Beauty. Et si ses paupières glossy ambrées nous ont catchées, c’est plutôt son rouge à lèvres noir mat qui a fait sensation.

Interrogée sur la question par Glamour Uk, Bad Gal Riri n’a pas tarit d’éloge sur cette couleur intense, caractérielle mais interessante à travailler :

« J’adore le rouge à lèvres noir. Je pense que c’est audacieux mais il y a moyen pour que ça puisse être vraiment, vraiment beau une fois porté. C’est l’une de ces couleurs que les gens évitent beaucoup, mais si vous trouvez le bon équilibre côté maquillage, je pense que le noir est une très belle couleur. »

Lorsqu’une tendance voit le jour, les 1990-2000 ne sont jamais très loin

Vous le savez : depuis un moment, la beauté est tournée vers le passé, et plus spécifiquement vers les années 1990-2000. Il faut dire que cette période a été riche en matière de modes et d’inspirations !

Si ces décennies étaient placées sous le signe du gloss, du contour des lèvres foncé et des ombres à paupières pastel, le rouge à lèvres foncé n’était clairement pas en reste. Et pour cause : celui-ci faisait partie intégrante du vestiaire grunge porté par des icônes comme Courtney Love.

Nos inspirations

Ce retour en arrière n’en est pas moins inspirant lorsqu’on le mêle aux techniques de maquillages d’aujourd’hui.

Notre sélection de rouges à lèvres noirs

Rouge à lèvres liquide longue tenue, Fenty Beauty, 23€

Rouge à lèvres Mat, NYX, 8,90€

Rouge à lèvres noir, Givenchy Beauty, 33€

Crédits de l’image de une : @brownbeautytalk, @alexandra_anele, @laralikesmascara.

