Sticky method : quelle cette astuce pour camoufler les imperfections de la peau et faire tenir le make up plus longtemps ?

Votre maquillage ne tient que quelques heures avant de s’estomper ? Vous avez envie de camoufler rougeurs et imperfections sans avoir l’impression d’avoir un masque de make up sur le visage ? Alors vous allez adorer cette astuce !

Tout le monde a eu, une ou plusieurs fois dans sa vie de l’acné, des rougeurs et des cernes. C’est normal, nous sommes à priori tous des humains et notre peau peut réagir à différents facteurs comme les changements hormonaux, le stress ou encore l’utilisation de produits non adaptés. D’ailleurs, Brigitte Dréno, chef du service de dermato-cancérologie au CHU de Nantes, expliquait dans les colonnes du Madame Figaro que les boutons toucheraient 20% des femmes adultes contre 5% des hommes. Si certains ne ressentent pas le besoin de camoufler ces différentes imperfections, et les assument au grand jour, d’autres préfèrent utiliser du make up et c’est totalement ok ! Après tout, chacun fait bien ce qu’il veut avec sa peau.



Si tel est votre cas, sachez qu’une astuce baptisée « sticky method » est devenue assez virale sur TikTok. Le concept ? On vous l’explique.

Étape 1 : la base collante

Obtenir la peau la plus collante qu’il soit afin que le maquillage puisse davantage adhérer à la peau, voilà l’idée qui se cache derrière cette méthode au nom anglo-saxon. Comment ? En appliquant dans un premier temps un sérum hydratant (généralement à l’acide hyaluronique) sur peau propre, puis en ajoutant par-dessus un primer collant. Une fois sur la peau, les deux produits vont sécher et fusionner pour créer une base très adhérente qui sera parfaite pour appliquer les produits de teint.

Étape 2 : le correcteur

Une fois la base posée, place au correcteur. À choisir plutôt mat, ce dernier, se dépose en couche fine à modérée sur les rougeurs grâce à un petit pinceau prévu à cet effet. L’idée, ce n’est pas d’aller estomper la zone avec une éponge ou un autre pinceau, mais bien de la laisser telle quelle pour obtenir un max de couvrance, une fois le fond de teint posé.

Étape 3 : le fond de teint

Last but not least, après le correcteur, vient le tour du fond de teint. Si l’influenceuse beauté Mikayla Nogueira applique ce dernier avec un Beautyblender probablement humidifié au préalable, vous pouvez, de votre côté, utiliser un pinceau plat si vous le souhaitez.

Pour obtenir un maximum de couvrance, la TikTokeuse aux 13,5 millions d’abonnés utilise une formule couvrante, mais pour obtenir un résultat plus naturel, vous avez également la possibilité de choisir un fond de teint léger. L’idée reste seulement qu’il puisse recouvrir les parties du visage où le correcteur a été appliqué, sans l’estomper pour autant.

Le résultat de Mikayla Nogueira.

Une technique efficace à utiliser avec parcimonie

Si cette méthode offre des résultats assez bluffants pour camoufler les imperfections ou simplement pour faire tenir le maquillage plus longtemps, elle repose sur l’application de plusieurs couches de produits relativement couvrants, ce qui peut ne pas être du goût de tous.

Autre point important : chaque peau est différente ! Il est donc primordial, afin d’éviter les réactions allergiques, que chaque personne utilise la ou les formules qui répondent à ses besoins spécifiques. Et ce, malgré les tendances qui peuvent circuler ici et là sur les réseaux sociaux.

Enfin : chaque peau est belle et mérite d’être pleinement aimée et assumée !

Crédits de l’image de une : @mikaylanogueira