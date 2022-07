Méthode F : Huda Kattan sait comment gommer ses cernes et elle nous explique sa technique

Si pour certaines les cernes sont peu apparents, d’autres rêveraient de les faire disparaître sans laisser de traces. Pour ces dernières, il existe une technique simple, et Huda Kattan, fondatrice d’Huda Beauty l’a d’ores et déjà adoptée.

Que ce soit à cause du manque de sommeil, de la fatigue chronique ou inhérent à un critère purement génétique, les cernes peuvent toutes et tous nous toucher de près. Si vous faites partie de celles et ceux qui veulent s’en débarrasser, sachez qu’Huda Kattan, a une astuce pour vous aider à diminuer la nuance violacée sous vos yeux en un clin d’œil. Elle est baptisée : la méthode F. Et vous allez vous qu’elle est particulièrement efficace (même si elle implique l’utilisation d’une certaine quantité de maquillage).

La méthode F, en quoi ça consiste ?

Il n’y a rien de plus simple. Pour couvrir vos cernes grâce à la méthode F il vous faut un anticernes plutôt couvrant, une poudre libre de bonne qualité et adaptée à votre carnation, accompagnée d’un pinceau.

Une fois que votre teint est fait à votre convenance, armez-vous de votre anticernes et appliquez-en directement sous vos yeux tout en traçant une ligne verticale qui longe votre nez. Ajoutez à ce dernier trait une barre horizontale de la base de votre nez jusqu’à la moitié de votre pommette.

Estompez l’anticernes en tapotant délicatement un Beautyblender humide afin qu’il puisse être parfaitement fondu à votre peau.

Avec un autre Beautyblender, appliquez une couche de poudre libre en traçant le fameux F de référence. Attendez quelques secondes, mais pas trop longtemps au risque d’assécher la zone maquillée. Finissez en estompant la poudre avec un pinceau à blush.

Enjoy le résultat !

Crédits de l’image de une : @hudabeauty.