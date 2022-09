Planifier sa routine skincare du soir peut transformer la peau, et c’est une dermato qui le dit

Appliquer ses produits de soin selon un planning précis permettrait d’obtenir de meilleurs résultats et de limiter les risques d’irritation de la peau. On vous dit tout sur le Skin Cycling.

La dermatologue américaine Whitney Bowe a récemment publié une série de vidéos sur son compte TikTok avec le hashtag #skincycling — qui comptabilise aujourd’hui plus de 57,9 millions de vues. Cette technique de planification de la routine skincare du soir, développée par la professionnelle de santé, repose sur une organisation cyclique. Selon elle, cela aiderait à résoudre de nombreuses problématiques cutanées comme l’acné, la rosacée, l’eczéma ou encore les taches. On vous explique.

Le Skin Cycling, le planning skincare créé par une dermatologue

Selon Whitney Bowe, équilibrer l’utilisation d’actifs et de produits resurfaçants et accélérateurs du renouvellement cellulaire, souvent utilisés le soir, avec des pauses permettant à l’épiderme de se régénérer, permettrait d’obtenir les meilleurs résultats sur la qualité de la peau.

Concrètement, elle recommande d’organiser sa routine de soin du visage pré-dodo de la façon suivante :

1er soir (traitement): démaquillage/nettoyage, exfoliation chimique, hydratation

2e soir (traitement): démaquillage/nettoyage, rétinol ou rétinoïde, hydratation

3e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

4e soir (repos et réparation) : démaquillage/nettoyage, acide hyaluronique, hydratation

Et le cinquième soir ? C’est facile : on retourne à la case départ, c’est-à-dire à l’exfoliation, et on continue de suivre le planning sur les jours suivants.

D’après la dermatologue, les premiers effets sur l’éclat du teint seraient visibles dès le huitième soir, soit après avoir effectué deux cycles de sa méthode Skin Cycling. La peau devrait aussi être plus douce et plus lisse au toucher. Pour un résultat sur les ridules et sur les taches pigmentaires, il faudrait cependant attendre deux mois.

Quel cycle de Skin Cycling pour mon type de peau ?

Toutes les peaux n’ayant pas les mêmes besoins ni la même sensibilité, celle qui partage ses conseils avec plus de 850 000 abonnés sur le réseau social chinois a décliné sa routine de base pour répondre à différentes problématiques : les personnes souffrant d’acné peuvent ne faire qu’un seul soir dédié à l’hydratation et à la réparation de l’épiderme, tandis que celles concernées par la rosacée voient passer le cycle de quatre à cinq soirs, et profitent d’un jour de « repos » supplémentaire. Plutôt simple, n’est-ce pas ?

À noter tout de même si vous vous lancez : n’oubliez pas d’appliquer une crème solaire le matin, après votre routine de soin habituelle, car l’utilisation d’acides exfoliants et de rétinol peut rendre la peau plus sensible aux UV, et ce quelle que soit la météo.

Crédit photo image de Une : Polina Kovaleva sur Pexels