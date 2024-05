Anne Hathaway, éblouissante en robe GAP : signe d’un retour de hype pour l’enseigne ?

Anne Hathaway a récemment porté une robe-chemise blanche à l’élégance intemporelle, facile à vivre et à assortir. Et pour une fois, ça ne vient pas d’une marque hors de prix, mais de GAP. Le designer Zac Posen vient d’en devenir directeur créatif. Ce qui est annonciateur de beaux modèles à petits prix ?

Lors d’un événement Bulgari à Rome le 20 mai 2024, l’actrice portait une robe-chemise signée GAP. Une création du nouveau directeur créatif du groupe depuis février, Zac Posen.

Pourquoi la robe-chemise GAP par Zac Posen d’Anne Hathaway nous fait de l’œil

À la fois simple et sophistiquée, la robe-chemise GAP par Zac Posen d’Anne Hathaway reprend un classique de l’enseigne états-unienne : la chemise blanche. Mais allongée et structurée par des fronces au niveau de la taille, entrouverte sur un corset, et révélant une épaule. Le col a quant à lui été déstructuré de façon à rappeler des manchettes.

Sur Instagram, la styliste d’Anne Hathaway, Erin Walsh, a expliqué l’inspiration derrière ce look immaculé : « Nous voulions capturer une verison moderne de Vacances Romaines [film réalisé par William Wyler, sorti en 1953, avec Audrey Hepburn dans le rôle d’une princesse]. »

Et rien de tel qu’une robe-chemise blanche pour servir de toile de fond à l’éclat de bijoux Bulgari, dont Anne Hathaway est ambassadrice. L’actrice portait un tour de cou surdimensionné en diamant avec un pendentif en saphir, ainsi qu’un bracelet en forme de serpent entièrement pavé. Mais aussi des boucles d’oreille en forme de spirale de diamant. Le tout signé Bulgari, évidemment. Pour compléter le look immaculé, l’héroïne de Princesse malgré elle (dont le 3 serait en préparation) chaussait des escarpins blancs Christian Louboutin.

Avoir un grand créateur à la tête de GAP, annonciateur de beaux modèles à petits prix ?

Si les bijoux et les souliers risquent d’être inaccessibles à la plupart des bourses, cette robe-chemise d’Anne Hathaway signée GAP par Zac Posen pourrait bien être à la portée du budget du commun des mortels. Élégante, intemporelle, facile à vivre et à assortir, elle pourrait aussi plaire à beaucoup de monde, en plus de flatter la plupart des morphologies. Et la bonne nouvelle, c’est que le créateur Zac Posen précise dans son post Instagram qu’elle sera bel et bien commercialisée par GAP prochainement : « Restez connectées pour pré-commander la vôtre sur GAP.com. Plus de détails à venir. #GAPAtelier. »

Espérons que la version commercialisée se rapprochera bel et bien du modèle porté par Anne Hathaway, à un prix accessible, et dans un large panel de tailles. Autrement, c’est le genre de robe-chemise qu’on peut facilement trouver en boutiques, ou mieux encore en seconde-main !

3 robes-chemises GAP semblables à celle d’Anne Hathaway

Robe-chemise sans manches — GAP — 54,95 €.

Robe-chemise à manches courtes et guipures — GAP — 93,95 €.

Robe-chemise sans manches et sans col — GAP — 55,45 €.

