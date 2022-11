Princesse malgré elle 3 est en préparation, et on veut Anne Hathaway au casting

Vous avez aimé Princesse malgré elle et sa suite Un mariage de princesse ? Vous serez ravi d’apprendre qu’un troisième volet est actuellement en préparation chez Disney. Le scénario serait en cours d’écriture par Aadrita Mukerji. Avec ou sans Anne Hathaway ?

Après Indiana Jones, Disney est sur le point de faire revenir une autre saga iconique, quoique d’un tout autre registre…

La suite de Princesse malgré elle

Si vous avez aimé Princesse malgré elle et sa suite Un mariage de princesse, vous serez ravi d’apprendre qu’un troisième volet est actuellement en préparation chez Disney. C’est ce qu’a annoncé le Hollywood Reporter le 15 novembre. Si l’on sait encore peu de choses de ce nouvel opus, le média américain a indiqué que le scénario était actuellement en cours d’écriture par Aadrita Mukerji, à qui l’on doit Supergirl.

Toujours selon the Hollywood Reporter, il devrait s’agir de la suite des deux premiers opus. Anne Hathaway sera t-elle de la partie ? Si le nom de l’actrice ne figure pas au casting du film, les choses vont peut-être changer puisqu’elle a confié être prête à reprendre son rôle dans un entretien avec ET. On croise les doigts !

Le rôle qui a révélé Anne Hathaway avant Le Diable s’habille en Prada

Si le film de 2001 est devenu culte, c’est notamment parce qu’on lui doit la découverte d’Anne Hathaway, alors que l’actrice était âgée de 19 ans. Celle qui allait devenir la star de Le Diable s’habille en Prada cinq ans plus tard campait son tout premier rôle au cinéma.

Elle y incarnait Mia Thermopolis, une jeune fille timide et discrète qui apprenait de sa grand-mère Clarisse Renaldiu (jouée par Julie Andrews, oscarisée pour Mary Poppins) qu’elle était l’unique héritière du royaume de Génovie. Avant de devenir princesse, Mia devait apprendre quelques règles de bonne conduite, sans pour autant accepter d’abandonner ses amis et sa vie étudiante.

© Disney

Crédit de l’image à la Une : © Disney