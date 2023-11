Anne Hathaway : « On m’a dit que ma carrière s’arrêterait à 35 ans »

Anne Hathaway a 41 ans et s’est illustrée dans une carrière prolifique. Alors qu’elle n’était qu’une adolescente, l’actrice a été confrontée très tôt à l’âgisme à Hollywood. Elle confie avoir souvent entendu qu’en tant que femme, sa carrière ne s’épanouirait pas au-delà d’un certain âge.

Interstellar, Le Secret de Brokeback Mountain, Le Diable s’habille en Prada… citer tous les films à succès comptant Anne Hathaway au casting relève presque du défi. Pourtant, l’actrice, dont la carrière a commencé dès l’enfance, a dû faire face aux tentatives de dissuasion de personnes lui assurant que sa carrière s’effondrerait une fois qu’elle attendrait les 35 ans.

« On m’avait prévenue que ma carrière s’effondrerait à l’âge de 35 ans«

À 41 ans, la carrière d’Anne Hathaway continue d’aller bon train. Alors que l’actrice prépare la sortie en 2023 de She Came to Me, une romance aux allures de comédie réalisée par l’Américaine Rebecca Miller, la comédienne s’est confiée sur son début de carrière difficile au magazine Porter. Elle s’est rappelée :

« Quand j’ai commencé quand j’étais enfant, on m’avait prévenue que ma carrière s’effondrerait à l’âge de 35 ans. Beaucoup d’actrices ont vécu la même chose que moi. »

Anne Hathaway, Meryl Streep et Emily Blunt dans Le Diable s’habille en Prada

Selon Hathaway, Hollywood a évolué en matière d’âgisme. Depuis le début de sa carrière en 2000, cette dernière a observé « De plus en plus de femmes ont des carrières plus denses, ce que je trouve fantastique. » Pour autant, rien n’est acquis : « Il y a tellement de raisons d’être fières mais aussi tellement de choses à réparer. »

Pour l’heure, la date de sortie en salles de She Came to Me, le prochain film d’Anne Hathaway, n’a pas été dévoilée.

