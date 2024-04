Dune 3 est déjà en préparation (mais ne sera pas le prochain film de Villeneuve)

Quelques semaines auront suffi pour que Messie de Dune entre en développement après le succès fulgurant du deuxième.

Fin mars, Denis Villeneuve avançait l’idée de faire une pause avec la planète Arrakis, pour préserver sa santé mentale et ne pas décevoir les fans, très enjoués par la saga. « J’ai passé six ans sans interruption à Arrakis et je crois qu’il serait sain de prendre un peu de recul. », déclarait-il alors. Il précisait alors que s’il devait envisager la suite, ce ne serait qu’à une seule condition. Moins de deux mois plus tard, le réalisateur québécois a finalement pris un virage à 360 degrés puisque le troisième volet de la saga est déjà en préparation.

Messie de Dune est en préparation

C’est une nouvelle qui arrange l’économie hollywoodienne. Il n’aura fallu que quelques semaines pour que Dune 2 fasse littéralement le double que son prédécesseur au box-office. Le film avec Timothée Chalamet et Zendaya caracole aujourd’hui avec 631 millions de dollars engrangés à travers le monde. À titre de comparaison, le premier volet en avait quant à lui rapporté 406.

Dune 2 // Source : Warner Bros

Comme nous l’a appris Variety ce jeudi 4 avril, le réalisateur s’associera de nouveau avec le studio Legendary, qui chapeautait déjà les deux premiers volets. Ce nouvel opus devrait s’intituler Messie de Dune et sera de nouveau adapté de la saga Dune signée par l’écrivain américain Frank Herber.

Guerre nucléaire et biopic sur Cléopâtre

Même si Dune 3 est officiellement en développement, Denis Villeneuve devrait réaliser un autre film entre temps. Nuclear War : A Scenario avait été annoncé par le réalisateur lors d’une conférence de presse en Corée du sud, où il avait confié :

« Je ne sais pas encore quand je retournerai sur Arrakis. Je vais probablement faire un détour pour m’éloigner un peu du soleil. Pour ma santé mentale, je ferais sûrement quelque chose entre les deux. »

Denis Villeneuve a encore beaucoup de projets en tête. Parmi eux, on compte notamment un biopic sur Cléopâtre, dont l’interprète ne serait autre que Zendaya.