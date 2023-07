Pourquoi les vieux vêtements GAP explosent sur le marché de la seconde main

Alors que les boutiques de mode milieu de gamme s’effondrent en Occident, et que GAP France a été racheté in extremis, cette menace d’extinction agit comme un exhausteur de hype pour les vêtements des années 1980 à 2000 de la marque, quand elle était au pinacle du cool.

Vous le savez : la qualité des vêtements baisse d’année en année. Si bien que même les pièces de fast fashion d’il y a plusieurs décennies paraissent particulièrement qualitatives par rapport à ce qu’il se produit aujourd’hui (hormis de rares exceptions comme Loom et Patine Paris). Mais aussi peut-être un peu plus créatif, si l’on se penche sur les articles GAP vintage. Alors que l’enseigne traverse d’importantes difficultés financières et menace de disparaître, ses archives n’en paraissent que plus désirables encore et voient leur cote grimper en flèche sur les sites de seconde main.

Pourquoi le GAP des années 1980 à 2000 était le pinacle du cool

Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut : Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Karen Mulder, Elaine Irwin, Niki Taylor, Yasmeen Ghauri, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, et Tatjana Patitz, habillées en Gap © Patrick Demarchelier pour le Vogue US d’avril 1992.

Le Guardian note ainsi que sur la plateforme de revente Depop, les recherches de « vintage GAP » ont augmenté de 114 % en juin. Sur eBay, le nombre d’articles vendus avec le hashtag « Y2KGAP » (comprendre : du GAP des années 2000) a plus que doublé ces derniers mois. La marque états-unienne fondée en 1969 s’avérait particulièrement populaire dans les années 1980-1990. Les supermodèles de l’époque en portaient même de la tête aux pieds pour la couverture du magazine numéro 100 du Vogue US en avril 1992 (photographiées par Patrick Demarchelier). C’était donc le pinacle du cool, porté aussi bien par Madonna que Joan Didion, mais aussi Madame tout-le-monde, grâce à ses basiques bien coupées, conçus pour durer, et abordables.

Comment GAP est tombé en désuétude au tournant des années 2010

Sur Vinted, l’intérêt monte pour Gap.

Or GAP aurait commencé à sombrer à partir de la fin des années 2000, car la griffe aurait commencé à chercher à vouloir devenir une marque de designer. À commencer par le recrutement de Patrick Robinson en 2007, venu des podiums de luxe européens comme Giorgio Armani et Paco Rabanne. Alors forcément, sa vision clashe rapidement avec le style casual tant prisé aux États-Unis et qui avait fait le succès de GAP jusque-là. Au fil des années 2010, l’enseigne a donc perdu en popularité : la valeur de ses actions est passée de 4 milliards de dollars début 2019 à 2,3 milliards fin novembre de la même année. Toutes ses boutiques ont fermé au Royaume-Uni en 2021, tandis que sa collab avec Kanye West annoncée en grandes pompes la même année, a finalement été avortée suite aux propos racistes et antisémites de l’artiste.

GAP menacé d’extinction ? Un exhausteur de hype, voyons

Sur Vestiaire Collective, des vêtements GAP se revendent pour plusieurs centaines d’euros.

Outre cette historique-là, c’est toute la mode milieu de gamme qui s’effondre en Occident, y compris en France où GAP fait pâle figure : en redressement judiciaire depuis le 1er mars 2023, Gap France est finalement racheté par Spodis en mai 2023 pour 300 000 euros, sauvegardant 214 emplois sur 336. C’est dans ce contexte extrêmement tendu que les pièces vintage de l’enseigne regagnent en désirabilité, la menace d’extinction pouvant agir comme un exhausteur de hype. Si vous avez donc des reliques de la marque états-unienne qui dorment dans vos placards, c’est peut-être le moment de les mettre en vente sur Depop, Vinted, et autres Vestiaire Collective. Cap ou pas Gap ?

