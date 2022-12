Pour Noël, le roi Charles III honore sa défunte mère, Elizabeth II 

Pour la toute première fois en 70 ans, les Britanniques ne recevaient pas de vœux de Noël de la part de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier.

C’est à Charles, son fils et successeur sur le trône qu’est revenue la responsabilité de cette tradition respectée par les monarques britanniques chaque 25 décembre depuis 1932. Dimanche, le roi Charles III s’est ainsi adressé aux citoyens dans un message pré-enregistré et diffusé à la télévision.

Depuis la Chapelle Saint-Georges de Windsor, un lieu chargé d’Histoire, le monarque a rendu hommage à la mémoire de la Reine et de son époux, le prince Philip, décédé le 9 avril 2021 : « Je me trouve ici, dans cette magnifique Chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l’endroit où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père. »

Le roi Charles III a également eu une pensée pour les personnes ayant adressé des messages de soutien à sa famille après cette difficile épreuve.

En effet, d’après The Telegraph, ce sont plus de 250 000 personnes qui ont foulé le sol de l’entrée du Westminster Hall à Londres pour se recueillir devant le cercueil de l’ancienne monarque, disparue à 96 ans.

« Je me souviens des lettres, cartes et messages profondément touchants que vous avez été si nombreux à nous envoyer, à mon épouse et à moi-même, et je ne saurais trop vous remercier pour l’amour et la sympathie que vous avez témoignés à toute notre famille.

Noël est une période particulièrement poignante pour tous ceux d’entre nous qui ont perdu un être cher. Nous ressentons leur absence durant toutes les étapes rituelles de cette saison, et nous nous rappelons d’eux durant chaque tradition. »