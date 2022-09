Elizabeth II : voici comment suivre l’évènement historique en direct

La reine Elizabeth II serait au plus mal. Sa famille proche, dont le prince héritier Charles, les princes William et Harry mais aussi son épouse, Meghan sont à son chevet.

L’état de santé de la reine Elizabeth II inquiète outre-manche. Ses enfants et petits-enfants sont “à son chevet” et son état est préoccupant. Âgée de 96 ans, elle règne sur le trône britannique depuis 70 ans. Souveraine indétrônable, elle est aussi une figure indéboulonnable des cœurs et des esprits britanniques.

L’état de santé préoccupant de la reine Elizabeth II

Ce jeudi 8 septembre, Buckingham Palace a annoncé, dans un bref communiqué, l’inquiétude grandissante des médecins de la reine Elizabeth II autour de sa santé :

Suite à une évaluation plus approfondie ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l’aise et reste à Balmoral.

Un communiqué qui vient confirmer l’inquiétude des Britanniques à l’égard de leur souveraine, dont l’état de santé s’est dégradé ces deux dernières années, et notamment depuis le décès de son mari en avril 2021. Cela fait un moment que la reine n’assure d’ailleurs plus l’ensemble de ses obligations, dont elle délègue une partie à son fils et héritier, le prince Charles. Elle s’était cependant montrée publiquement à plusieurs reprises lors des festivités liées à son Jubilé de Platine en début d’année, contrairement à ce que de nombreux observateurs de la famille Royale affirmaient, laissant espérer que ses problèmes de santé n’étaient que passagers.

Il y a quelques jours cependant, la reine avait renoncé à se déplacer jusqu’à Londres pour l’intronisation officielle de Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique qui succède à Boris Johnson.

Où suivre l’évolution de l’état de santé de la reine ?

Selon le protocole mis en place par la reine elle-même pour prévoir les conditions des événements ayant lieu après son décès, la Press Association, qui a l’exclusivité de l’information de son décès, passera la main à la BBC qui couvrira l’évènement.

Depuis le milieu d’après-midi, et l’annonce de Buckingham Palace de la dégradation de l’état de la souveraine britannique, la BBC a mis en place un live spécial pour suivre l’évolution des événements.

Par ailleurs, comme le font déjà remarquer certains journalistes et observateurs britanniques et français, certains signes montrent déjà que l’annonce du décès d’Elizabeth II serait proche. Les présentateurs et présentatrices, ainsi que les journalistes, sont déjà tous vêtus de noir, tenue de deuil, signifiant qu’on se rapproche encore davantage du moment de l’annonce.

La famille royale a annulé des événements pour se rendre à Balmoral. Le site de la BBC est devenu noir. Les présentateurs de la BBC se sont parés de noir. La programmation de la BBC a modifié l’ensemble de ses programmes jusqu’à 18h. On dirait bien qu’on a débuté l’Opération London Bridge.

Le décès de la reine marquera un tournant historique

Après 70 ans de règne, le décès inéluctable de la reine marquera un tournant historique et souffle un vent de tristesse et de nostalgie déjà palpable tout autour du monde. Mais sa disparition est aussi le début d’une nouvelle ère pour la famille royale. Un séisme, mais parfaitement millimétré et anticipé.