Sorry la team Romione : le baiser Ron-Hermione était le pire moment d’Harry Potter pour ses interprètes

Hermione et Ron forment un couple inoubliable dans la saga Harry Potter. Mais ce qui est une évidence pour les personnages l’est beaucoup moins pour les acteurs qui les incarnent !

À l’occasion des 20 ans de la saga Harry Potter à l’écran, le casting des films s’est réuni dans une émission riche en émotions diffusée sur HBO Max et proposée en France sur Salto.

Les comédiens et comédiennes se sont livrés sur leurs grands moments, leurs coups de blues et bien sûr leurs ratés.

Le moment idéal pour Emma Watson et Rupert Grint pour enfin se confier sur leur relation amoureuse à l’écran. Et surtout sur leur premier baiser, qui leur a valu un beau fou rire.

Emma Watson et Rupert Grint : un baiser entre rire et douleur

Les acteurs d’Harry Potter ont grandi ensemble. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, se sont rencontrés à l’occasion du premier volet de la saga, et ne se sont plus quittés, enchainant les tournages.

Main dans la main, comme ils le confient dans l’émission Harry Potter : Retour à Poudlard, ils ont appris à jouer, à maitriser leur célébrité, et bien sûr à tomber amoureux.

C’est ainsi qu’ensemble ils ont eu leurs premiers émois, surtout sur le tournage de La Coupe de feu, où ils avouent tous avoir eu « les hormones en ébullition ».

Cependant, et si Emma Watson confie avoir été amoureuse de Tom Felton, l’interprète de Drago Malefoy, elle ne l’a jamais été de Rupert Grint.

Les deux acteurs précisent alors, pendant l’émission, dans une ambiance propice aux confidences et aux rires, que leur plus grande épreuve a sans doute été le baiser qu’ils ont échangé sur le tournage d’Harry Potter et les reliques de la mort.

Emma Watson explique :

« Embrasser Rupert est l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire. Ça sonnait juste faux. Faux à tous les niveaux car Dan, Rupert et moi, nous sommes comme frères et sœurs. »

En effet, et comme le précisent Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson de bout en bout de l’émission, ils sont devenus une véritable famille à force de travailler ensemble.

Échanger un baiser a donc été particulièrement difficile pour Emma et Rupert, d’autant que tout l’équipe du tournage avait les yeux rivés sur eux !

L’actrice poursuit donc :

« C’était censé être un baiser dramatique, mais Rupert et moi avons continué à rire. J’avais vraiment peur que nous n’arrivions jamais à obtenir cette scène parce que nous ne pouvions tout simplement pas la prendre au sérieux. »

Et Rupert Grint de confirmer le témoignage de son amie, précisant tout de même que le baiser n’était pas si désagréable que ça. Daniel Radcliffe, de son côté, a tenu à faire son mea culpa :

« Je n’ai rien arrangé parce qu’on m’a dit à plusieurs reprises que j’avais été vraiment un petit con à ce sujet, en mode “Je vais venir sur le tournage vous regarder vous embrasser”. Désolé pour ça les potes. »

Si l’histoire d’amour des deux héros est tout à fait convaincante dans les romans de J.K Rowling, elle l’est nettement moins à l’écran, et désormais on sait pourquoi !

Regarder Harry Potter : Retour à Poudlard sur Salto

