Pourquoi Emma Watson a failli quitter Harry Potter après La Coupe de feu

Pour l’actrice révélée grâce à son rôle d’Hermione Granger, l’aventure Harry Potter a été formidable mais pas sans épreuves. Dans Retour à Poudlard, l’émission qui célèbre les 20 ans de la saga, elle fait une étonnante confession.

Pour entamer 2022 comme il se doit, et pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier film Harry Potter, la Warner a vu les choses en grand en réunissant le casting de la saga dans une émission spéciale, diffusée le 1er janvier sur HBO et disponible en France sur Salto.

Ainsi, une grande partie du casting — comprenant bien sûr et avant tout Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint — s’est retrouvée dans une émotion palpable, pour se souvenir de dix années de tournage.

L’occasion pour eux d’évoquer leur admiration pour leurs aînés, comme Daniel Radcliffe pour Gary Oldman, mais aussi leurs coups de mou.

Emma Watson en profite ainsi pour confier qu’elle a pensé à abandonner son personnage d’Hermione juste après La Coupe de feu.

Pourquoi Emma Watson a failli arrêter Harry Potter

Emma Watson a débuté très jeune sa carrière.

Elle était même la plus jeune du plateau ! Et bien qu’elle a été très proche de ses partenaires à l’écran, elle s’est sentie très seule pendant l’aventure Harry Potter, d’autant plus que sa notoriété dépassait l’imaginable.

Alors que le tournage de Harry Potter et l’Ordre du Phénix allait débuter, sous l’égide de David Yates, l’actrice a ainsi pensé à abandonner le navire. C’est en tout cas ce qu’elle a confié à son journal intime, sur lequel elle est récemment retombée.

Elle explique à Daniel et Rupert, pendant l’émission Harry Potter : Retour à Poudlard :

« Je pense que j’étais effrayée. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce moment de basculement où tu te dis “c’est pour toujours maintenant” ? »

Rupert Grint s’empresse alors d’acquiescer, car ces mots lui sont familiers.

« J’ai aussi ressenti la même chose qu’Emma mais nous n’en avons jamais vraiment parlé. Je suppose que nous traversions ce succès à notre propre rythme. Il ne nous est tout simplement pas venu à l’esprit que nous avions probablement tous des sentiments similaires. »

En effet, le succès des jeunes acteurs a été foudroyant, les propulsant d’enfants lambdas à stars internationales — épiées, plébiscitées en permanence, suivies par des hordes de fans. Une bascule qui a forcément eu un impact psychologique sur chacun d’entre eux.

Sans oublier qu’Emma Watson, en tant que seule membre féminine du trio de tête, a été sexualisée à outrance malgré son jeune âge et a subi une misogynie qui n’a pas frappé ses collègues masculins.

Emma Watson, Hermione jusqu’au bout

Finalement, si Emma Watson a songé quelques instants à quitter l’aventure, elle n’en a rien fait :

« La célébrité venait enfin de frapper à ma porte, de manière colossale. Personne n’a eu besoin de me convaincre. Les fans voulaient que je réussisse et il y avait beaucoup de soutien. Ce n’est pas génial ? »

Ainsi, la comédienne a conservé son rôle d’Hermione Granger et c’est tant mieux. Un changement d’actrice à ce stade-là de la saga aurait sans doute été une couleuvre très difficile à avaler pour les fans des films.

D’autant plus que, comme Emma le confie elle-même pendant l’émission, elle EST Hermione ! Appliquée, bonne élève, brillante, elle s’identifie tout à fait à son personnage.

Elle a donc poursuivi l’aventure jusqu’au bout, prenant soin toutefois de ménager sa santé mentale, en s’entourant au maximum.

Désormais, elle est l’une des personnalités d’Hollywood préférée du grand public à l’échelle mondiale, et poursuit son bonhomme de chemin tranquillement, en n’oubliant jamais de militer pour les causes qui lui tiennent à cœur comme le féminisme et la mode éthique.

