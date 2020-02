Salto, le Netflix français, prend du retard

Salto, l’anti-Netflix de France TV, TF1 et M6, est annoncé pour 2020 Le projet de plate-forme en ligne et sur abonnement a reçu le feu vert de l’autorité de la concurrence, sous certaines conditions.

alors, j'ai rigolé et j'ai zappé (façon de parler) lisez ceci :"Il sera également interdit à ces dernières (maisons-mères) de faire de la promotion gratuite pour Salto sur leurs antennes."Comme j'ai lu sur Twitter, Salto, c'est l'arme ultime genre pistolet à eau de notre bel État Fraaaaaaaançay contre le vilain Netflix.Euh perso les gars je paye Netflix par engagement, je faisais du téléchargement illégal comme tout le monde depuis bien longtemps, et la solution apportée par cette plate-forme est tout à fait conforme à mes attentes.Salto c'est conforme pour quoi au juste? La loi française? bof. La hiérarchie géronto-monarchiste de l'audiovisuel cocorico même que nous aussi on peut le faire des années trop tard et beaucoup moins bien?