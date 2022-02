La tendance chouchou XXL nous met en joie pour le retour du printemps

Très populaire dans les années 1980, le chouchou est de retour sur le devant de la scène en version XXL. Et c’est notre nouvelle passion !

Ces dernières saisons, entre la pince banane et les pinces « papillon », les accessoires cheveux vintage ont la cote. Le chouchou, qui revient de façon cyclique dans les tendances coiffure, fait à nouveau parler de lui et a même pris quelques grammes, frôlant l’oversize.

Le chouchou XXL, l’accessoire cheveux qui va avec tout

Queue de cheval, chignon, demi-queue… Le chouchou XXL n’a pas son pareil pour donner du peps aux coiffures les plus classiques.

En fonction de son style et de ses envies, on peut opter pour un modèle en organza, en velours, en satin ou encore en coton, et se faire plaisir avec des imprimés fleuris ou des couleurs « bonbon » parfaites pour le printemps.

@knittedinchrist

Et puis, quand on en a marre, on peut toujours l’enrouler autour de son poignet comme un banal élastique, sans risque de couper sa circulation – et le chic en plus.

Le shopping de chouchous XXL

Chouchou oversize en organza à carreaux de Pieces, 6,99€

Chouchou géant tournesol de Claire’s, 9,99€

Pack de 2 chouchous oversize de We Are Jolies, 12€

Chouchou géant Mélissa de Chouette et Papillon, 19€

Chouchou XXL upcyclé de Chouchou et Loulou, 16€

Crédit photo images de Une : @abronzeage, @kelseylheinze

À lire aussi : 5 accessoires cheveux pile dans la tendance que vous pouvez choper en supermarché