Cet accessoire fait son grand retour et il nous vient tout droit des années 2000

En cette rentrée, le bandeau pour les cheveux est parvenu à s’imposer et à devenir l’un des accessoires les plus tendance de la saison.

Même si elle était autrefois synonyme de mauvais goût et de fashion faux-pas, la mode de la fin des années 1990 début 2000 revient. Son style se fait sentir aussi bien dans notre façon de nous habiller que dans celle de nous maquiller ou encore nous coiffer. On vous parlait hier de la « Chin bangs », cette frange longue s’inspirant de la coupe du personnage de Rachel Green dans la série Friends. Eh bien aujourd’hui nous allons plutôt nous concentrer sur un petit accessoire clivant qui ne sera probablement pas du goût de tout le monde, mais qui est aujourd’hui sous le feu des projecteurs : le bandeau. Et plus spécifiquement, le bandeau élastique que l’on vient déposer à la naissance des cheveux.

Avec son style chic et effortless, il permet de camoufler un bad hair Day ou simplement d’obtenir une coiffure vite fait bien fait sans avoir à passer de longues minutes à mettre les cheveux en plis. Vous êtes sceptique ? Attendez de voir comment le porter, ça pourrait vous donner des idées…

Comment porter le bandeau ?

C’est une question à laquelle la TikTokeuse Carolina Freixa a répondu. Et pour cause, le bandeau se porte de nombreuses façons différentes. Vous pouvez d’abord le mettre de la manière la plus classique, en rabattant vos cheveux de l’avant vers l’arrière, ce qui permet de dégager votre visage, ou vous pouvez isoler votre frange longue ou vos mèches pour les faire ressortir.



Pour un look plus sportif, il est aussi possible que vous vous attachiez les cheveux en queue haute ou demi-queue et que vous mettiez le bandeau sur le haut de votre front. Certaines le portent même avec un chignon… C’est dire à quel point il est versatile.

Shoppez votre prochain bandeau pour les cheveux

Bandeau en jersey noir, Asos Design, 6,49€

Lot de 3 bandeaux, H&M, 7,99€

Lot de 2 bandeaux élastiques pour cheveux, Stradivarius, 7,99€

Crédits de l’image de une : @junesixtyfive.