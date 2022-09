Après la Rachel, c’est au tour de la coupe Monica de devenir tendance et elle fait la part belle au dégradé

Si la coupe de Rachel dans la série Friend est clairement devenue iconique au fil du temps, celle du personnage de Monica a toujours été d’une popularité plus discrète. Mais ça, c’était avant.

Monica Geller, incarnée par Courteney Cox, fait partie des personnages principaux de la série Friends dont les 10 saisons ont marqué le milieu des années 1990 et le début des années 2000. Mais sa coupe de cheveux, n’a pas connu le succès qu’elle méritait à l’instar de « The Rachel » la coiffure portée par Jennifer Aniston. Heureusement, il n’est jamais trop tard, et même si son succès arrive plusieurs décennies plus tard, voilà que tout le monde commence à s’intéresser à la coupe Monica. Entre volume, dégradés aérés et longueurs vaporeuses… Son succès est garanti !

La coupe Monica, c’est quoi ?

Longueurs qui tombent sur la nuque, mèches de devant qui rebiquent vers l’intérieur, dégradé important qui commence au niveau de la mâchoire… La coupe portée par Monica était polyvalente car elle devait à la fois offrir un aspect pratique et esthétique afin de convenir au personnage pluriel incarné par Courteney Cox. Une réalisation qui aujourd’hui fait grandement écho à la Bixie Cut (une coupe courte inspirée des années 90 qui mêle la pixie cut (base courte à l’arrière et des mèches plus longues devant) et le « bob » (qui est un carré).

Avec un volume aéré, un brushing moelleux et des longueurs plus maîtrisées, la coupe de Monica a définitivement été modernisée pour s’adapter aux critères esthétiques de 2022, mais son esprit, lui, reste le même. La preuve en images.

Nos inspirations

