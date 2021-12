Comme les précédents, Matrix 4 offre des looks cultes : voici les secrets de sa cheffe des costumes

Comment réussit-on à saper comme jamais un film de science-fiction au point d’en faire une référence mode ? La cheffe costumière de Matrix Resurrections, Lindsay Pugh, a la réponse. Garantie sans spoiler.

Depuis quelques saisons, les références à Matrix rythment à nouveau les podiums de grandes maisons, mais aussi la mode de rue du commun des mortels. Les grands manteaux longs de cuir à la Néo et Morpheus, ou encore les combinaisons en vinyle de Trinity peuvent ainsi résonner comme des clins d’oeil à la saga culte de science-fiction.

Celle-ci vient d’ailleurs de rempiler pour un quatrième volet, en salle depuis le 22 décembre 2021. Et il n’a rien à envier aux précédents en terme de mode !

Lindsay Pugh, la nouvelle cheffe costumière de Matrix Resurrections

À cette occasion, la cheffe costumière Lindsay Pugh (qui a déjà travaillé avec les soeurs Wachowski pour la série Sense8 de Netflix) a répondu aux questions du média britannique Dazed. Car en pleine période de regain d’intérêt pour les années 2000 (c’est ce qu’on appelle la tendance Y2K), cette saga initiée en 1999 se taille évidemment une place de choix parmi les inspirations phare !

Pour les trois premiers volets (Matrix en 1999, puis Matrix Reloaded et Matrix Revolutions tous deux parus en 2003), c’était Kym Barrett la cheffe costumière. Sa successeuse Lindsay Pugh a donc eu la lourde tâche de rester fidèle à l’esprit de la saga.

Mais ce nouveau volet se déroule à un autre moment (on ne précisera pas quand pour éviter de vous spoiler). C’est parce que l’intrigue de Resurrections se déroule donc dans un autre espace-temps par rapport à la trilogie initiale que la nouvelle cheffe costumière a pu trouver son aise, comme elle l’explique à Dazed :

« Quand nous pensons à Matrix, nous avons immédiatement une image visuelle qui nous vient à l’esprit, et Kym Barrett en était responsable. J’étais donc très consciente de devoir me mettre dans ses baskets. Cependant, c’est un film différent. Je n’avais pas à la copier, je devais lui rendre hommage. »

Comment habiller les personnages cultes de Matrix en 2021 ?

Alors que la trilogie initiale se déroule entre la matrice (qui simule la vie de 1999) et le monde réel en 2199 après une grosse défaite de l’humanité contre les machines, Matrix Resurrections se situe… ailleurs. La guerre n’est pas dans les esprits, laissant donc le champ libre aux personnages pouvant s’habiller de façon moins utilitaire, et plus personnelle.

Mais pour la matrice, en revanche, il fallait faire référence à l’univers des épisodes précédents, tout en le rendant plus contemporain.

Sauf qu’entre temps, les fictions Matrix dans leur globalité ont beaucoup inspiré la mode de la vraie vie. Si bien qu’il peut devenir difficile d’habiller ce nouveau film sans qu’il n’ait l’air banal aux yeux des modeux en pleine hype Y2K, ni kitsch pour le grand public façon soirée déguisée sur le thème de la matrice…

Pour résoudre cette équation insoluble de référencer sans faire premier degré, Lindsay Pugh a plutôt décidé de s’en amuser, poursuit-elle auprès de Dazed :

« Vous devez jouer là-dessus — le Matrix original était vraiment un film de son époque [1999], et ce nouvel opus doit, espérons-le, être un film de son époque aussi [2021-2022]. Il se trouve que ces deux moments de mode sont similaires. Ils s’inspirent tout deux de ce qui se faisait au moment de la sortie du Matrix original. […] Ce qui était intéressant, c’était donc de me concentrer sur l’ambiance et certaines silhouettes du premier film, et de les faire évoluer en fonction de l’évolution de la mode. »

« Comment faire un film d’action sans faire de costumes d’action »

Toujours pour se concentrer sur les vêtements sans spoiler l’intrigue de Matrix Resurrections, Lindsay Pugh ajoute une remarque très intéressante concernant les costumes dans les films d’action :

« Le défi, c’est aussi de savoir comment ne pas compromettre les costumes tout en permettant aux acteurs de faire les cascades et les effets spéciaux. Comment faire un film d’action sans faire des costumes d’action. Donc, vous déterminez à quoi vous voulez que ça ressemble, puis vous travaillez à l’envers. Comment faire ressembler les personnages à ça alors qu’ils sautent d’un immeuble de 40 étages, par exemple. »

Matrix Resurrections étant disponibles dans les salles françaises depuis le 22 décembre 2022, c’est à vous d’apprécier si le travail de Lindsay Pugh est à la hauteur d’être autant un film d’action que de science fiction, mais aussi de mode. Car c’est bien cette trinité qui forme tout la puissante crédibilité de la matrice.

Crédit photo de Une : Warner Bros.