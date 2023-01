Jeunes designers, web3, métavers : à quoi ressemble le futur de la mode ?

Dans son JT Mode du 10 janvier 2023, de 19h à 21h sur Twitch, Madmoizelle reçoit le jeune créateur de mode Gregory Assad et la responsable communication dans le web3 Christelle Bakima.

Si l’année 2023 vient à peine de commencer, la mode rhabille déjà le futur. Du 17 au 22 janvier se déroulera la fashion week homme à Paris, directement suivi par la semaine de la mode haute couture du 23 au 26 janvier, avant que le prêt-à-porter femme automne-hiver 2023-2024 ne défile du 27 février au 7 mars. Et puisqu’elle veut toujours avoir un temps d’avance, l’industrie de la mode propose déjà plusieurs services pour le web 3.0, ou web3 pour les intimes.

À la différence du web 2.0, dit social, le web3 se veut décentralisé, exploitant la technologie des chaînes de blocs. Si tout ça est du charabia pour vous, on va justement prendre le temps d’expliquer toutes ces histoires de métavers, de blockchains et de NFT dans le JT Mode du 10 janvier 2023, avec une spécialiste de la question, Christelle Bakima et le jeune créateur Grégory Assad.

Grégory Assad et Christelle Bakima, invités du JT Mode du 10 janvier 2023

Après deux ans de formation à l’Institut Français de la Mode, deux stages dans des maisons de couture, puis une année sabbatique à travailler dans le prêt-à-porter pour être au plus près des clientes, Grégory Assad a lancé sa propre marque. De son projet de fin d’étude, il a tiré une première collection Pre-Fall 2021 de 34 looks qui ont aussitôt fait forte impression. Ils s’inspirent du tissu madras de ses origines créoles, des clichés de la jeunesse dorée de Bamako photographiée par Malick Sidibé dans les années 1970 ou encore des sculptures de l’artiste plasticien John Chamberlain. Aussitôt immortalisée par le célèbre documentariste mode Loïc Prigent qui a contribué à sa visibilité médiatique, cette première collection mixte a déjà habillé le top Alton Mason, l’influenceuse et actrice Paola Locatelli, ou encore le chanteur Wizkid. Et voilà que le créateur martiniquais de 23 ans commence à teaser sa nouvelle collection printemps-été 2023…

Passionnée par les industries créatives et la manière dont elles racontent nos sociétés, Christelle Bakima partage son regard sur le monde avec authenticité et sincérité à travers son compte Instagram @chrisavantdani. Écriture, podcast, réalisation et création d’événements : elle aime investir et créer des espaces qui fédèrent et lui font du bien. Responsable communication dans le web3, après des études à l’Institut Français de la Mode, elle y donne des cours sur la manière dont le web3 transforme la mode. Elle a consacré son mémoire de fin d’études à la question des mannequins noires dans la mode française et ce qu’elle raconte de la condition noire féminine en France.

Pour rejoindre le live… Rejoignez le JT Mode, mardi 10 janvier 2023, de 19h00 à 21h00, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

