Des étudiants en mode ont imaginé la lingerie du turfu pour Etam

En partenariat avec l’Institut Français de la Mode, des étudiants en troisième année de design ont imaginé des vêtements hybrides entre lingerie et prêt-à-porter. Et le résultat canon est dispo en pré-commande.

Comme pour toutes les filières, l’insertion professionnelle après les études s’avère souvent compliquée dans la mode. Si depuis 2018, Etam fait partie de la fondation de l’Institut Français de la Mode (qui contribue au financement de bourses), le groupe de lingerie va encore plus loin cette année. Il propose à des élèves de cette prestigieuse école d’imaginer des pièces 100% made in France.

La consigne ? Hybrider lingerie et prêt-à-porter. Mais aussi garder une approche pragmatique pour réduire les coûts et rester abordables. Les meilleures propositions forment désormais une collection « Capsule créateurs designed by ifm talents » en édition limitée et d’ores et déjà disponible en pré-commande.

« La baignade » d’Etam x IFM Talents

Un maillot de bain s’inspire des drapés antiques pour donner naissance à une brassière au détail croisé, une culotte décentrée, ainsi qu’un peignoir en tissu éponge. C’est le fruit du travail d’équipe des talents de l’IFM : Olga Andreotti, Anna Geffriaud, Kamil Mebarki, Theophane Falchero et Michael Sallaz qui a donné naissance à ce look de bain.

« La métamorphose » d’Etam x IFM Talents

Une chemise, à manches longues, mais raccourcie pour arriver juste sous la poitrine, se pare d’une sorte de foulard/cravate amovible réinventée pour se croiser sur les seins. Vendue séparément, une culotte assortie se la joue trompe-l’oeil avec un revers orné de boutons comme s’il s’agissait d’un bas de chemise découpée. Cette idée se décline également en version jupe en fausse chute-libre. C’est les étudiants de l’IFM : Anne-Sophie Saverino, Manon Olsson, Paul Billot, Jean-Baptiste Dominici et Antoine Pilli qui ont imaginé ce look de businesswoman sens dessus-dessous.

« Les Joueuses » d’Etam x IFM Talents

Deux bodies sont également de la partie. Ils jouent tous les deux sur des jeux de transparence (par des panneaux en mesh) et d’opacaité (avec des pans de cotons), et comportent d’amples manches qui arrivent aux coudes, pour une allure sportive et sexy. Benjamin Alcover, Philippa Benoit Lecerf, Henri Giovannardi, Martin Montels et Vadim Show sont les élèves de l’IFM derrière ce look sportswear.

Une collection 100% made in France

Comprises à des prix entre 50€ et 80€, ces pièces sont disponibles à la pré-commande depuis le 8 mars 2022 sur l’eshop d’Etam. Pré-commande, car elles sont uniquement confectionnées à la demande, dans l’atelier de Recherche & Développement du groupe dans les Hauts-de-France, à Marcq-en-Barœul, rapporte le média spécialisé Fashion Network.

À ce titre, on peut d’autant plus regretter le fait qu’elles ne soient proposées que des tailles S à L. Cet étroit panel de tailles fait, hélas, figure de constante chez ce mastodonte français de la lingerie qui compte 660 magasins dans le monde, dont 420 en France. Et on aurait pu espérer qu’une collab’ avec les talents de la mode de demain amène à résoudre ce qui ne peut plus rester un tel impensé. Vivement que des efforts se fassent à ce niveau-là.

