Les trois robes Mango grande taille et petit prix à adopter pour ce printemps

Pour le quotidien, la fac, le bureau, les vacances, ou même des occasions spéciales, une jolie robe peut résoudre la quadrature du cercle quand on ne sait plus comment s’habiller. La preuve par trois modèles Mango, à petit prix et disponible du XXS au 4XL.

Quand on s’habille le matin, on n’a pas forcément le temps, l’envie, et la créativité pour envisager des associations de haut et de bas qui fonctionnent. C’est pourquoi enfiler une combinaison ou une robe peut faire gagner du temps et de l’énergie. Surtout quand on les choisit assez légères et versatiles pour se porter tout le printemps sous une veste ou un trench, et même l’été sans rien par-dessus.

Comment s’habiller comme invitée à une cérémonie type mariage, PACS ou baptême ? Vite, une robe

Seulement, s’il est facile de trouver son bonheur quand on fait une petite taille, c’est tout de suite plus compliqué quand on cherche des marques plus size. Heureusement, ça fait belle lurette que Mango propose des vêtements grande taille plutôt jolis et quali sans avoir besoin de casser son PEL. Pour la fac, le bureau, les vacances, ou même des cérémonies comme des mariages, des PACS, des baptêmes, et autres cérémonies religieuses, elles peuvent clairement faire l’affaire.

Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une marque de fast fashion. Il convient donc d’y acheter peu de vêtements et de les garder le plus longtemps possible, plutôt que de se laisser tenter par les petits prix pour y revenir à l’envi. C’est aussi une marque assez populaire pour qu’on trouve plein de modèles similaires à la sélection ci-dessous sur des sites de seconde main comme Vinted, LeBonCoin, Depop, etc. Car ces jolies robes printanières peuvent clairement vous accompagner durant des années.

La plus cinématographique

Dans son tissu fluide en lin mélangé, cette robe longueur midi s’évase le long des jambes et se ferme par d’adorables boutons ton-sur-ton sur le devant. Un cordon de serrage dans le dos au niveau de la taille permet de mieux la marquer si on le souhaite. Et ses manches courtes à la forme cloche dessinent de jolies épaules. Des tailles XXS à 4XL, elle existe aussi en kaki uni ou en motifs floraux sur fond blanc. Mais c’est dans sa version violette qu’on pourra le plus facilement se prendre pour une héroïne de films de Pedro Almodóvar.

La plus champêtre

Dans un tissu fluide en polyester, cette robe longueur midi au joli imprimé pois blancs s’avère marquée sous la poitrine, également soulignée par un lien le long du décolleté en V qu’on peut tout aussi bien laisser pendre. Les manches longues avec poignets élastiques sont assez larges pour laisser circuler l’air et éviter qu’on ne se sente étouffer. Des tailles XXS à 4XL, elle existe aussi en noir et blanc, mais c’est dans sa version bleue qu’elle s’annonce la plus printanière.

La plus commando

Dès les années 1930, Elsa Schiaparelli innove en proposant les premières robes portefeuilles modernes. Mais c’est Diane Von Fürstenberg qui les popularise en proposant mille et un motifs de ses célèbres « wrap dresses », censées pouvoir s’adapter à nos éventuelles variations de poids, et même se filer entre proches de différentes morphologies.

C’est pourquoi ce modèle de robe-chemise Mango nous fait sérieusement de l’œil puisque son nœud à la taille permet de serrer plus ou moins cette pièce en fonction de comment on se sent ce jour-là, de son cycle, ce qu’on a mangé, etc. Adaptable et modulable, c’est pile le genre de robe assez chic pour le bureau, mais aussi assez pratique pour partir en vacances.

D’autant que son tissu fluide en viscose mélangé se froisse joliment. On apprécie les manches longues dotées de fentes aux poignets qui font toute la différence et facilitent l’éventuel roulottage, parce qu’on a besoin de taper vite sur un clavier ou qu’on s’est acheté trop de bracelets en souvenirs de vacances d’été à exhiber. Une robe passe-partout, on vous dit, dans un beau kaki, moins camouflage que commando !

