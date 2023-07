D’où sortent ces Crocs géantes à 400 €, adoptées par Paris Hilton et Victoria Beckham

Victoria Beckham, Paris Hilton, Maluma ou encore Diplo ont tous adopté la dernière blague mode proposée par le collectif artistique provocateur MSCHF, cette fois-ci en collab’ avec Crocs : des bottes géantes bien jaunes, ajourées façon Bob L’Éponge qui serait pieds nus.

Ces derniers mois, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des bottes rouges disproportionnées, dignes du personnage de manga Astro Boy. Il s’agissait d’un modèle lancé en février 2023 par MSCHF, le collectif artistique de Brooklyn toujours plus provocateur. Aussi loufoques et encombrantes qu’elles en avaient l’air, elles ont quand même cartonné alors qu’elles étaient vendues 350 $ (environ 317 €). Voilà que le collectif en remet une couche avec une version Crocs dont les détails ajourés donnent une allure de pied de Bob L’Éponge. Alors qu’on aurait pu croire que leur dégaine farfelue serait aux antipodes du style désormais plutôt classique de Paris Hilton et Victoria Beckham, les deux personnalités les ont adoptées.

Paris Hilton et Victoria Beckham adoptent les Crocs x MSCHF

Paris Hilton en train de galérer à retirer ses chaussures Crocs x MSCHF. © Capture Instagram.

Paris Hilton a en effet montré dans une vidéo Instagram hilarante datée du 26 juillet 2023 combien ces Crocs géantes jaunes imaginées par MSCHF étaient difficiles à retirer. La veille, c’est Victoria Beckham qui montrait qu’elle osait les porter, en story Instagram. Ce qui est d’autant plus surprenant de sa part, car elle avait juré qu’elle n’enfilerait jamais de Crocs de sa vie, en 2021. D’autres célébrités ont tenté le coup, comme Diplo et Maluma. Mais pas le coût, puisque ces étonnantes bottes leur ont sûrement été offertes. Pour le commun des mortels, cette blague mode coûte 450 dollars (soit environ 408 €). Se prendre pour Bob L’Éponge quand il est pieds nus a un sacré prix.

Maluma et Diplo avec leurs chaussures Crocs x MSCHF. © Capture d’écran Instagram.

