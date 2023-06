Ce microscopique sac Louis Vuitton a tout d’une blague hors de prix

Après ses sneakers sataniques avec Lil Nas X, le collectif artistique et provocateur MSCHF en remet une couche avec une reproduction microscopique d’un sac à main Louis Vuitton, sans autorisation évidemment. Et cette blague sera vendue aux enchères, sûrement une fortune.

Vous souvenez-vous des sneakers d’inspiration satanique à gouttes de sang intégrée de Lil Nas X en collab’ avec MSCHF ? Ce collectif artistique états-unien habitué au scandale récidive sur un tout autre segment de la mode : un sac à main de luxe, de la maison Louis Vuitton, en version miniaturisé.

Quand MSCHF reproduit sans autorisation un sac Louis Vuitton en version microscopique

MSCHF a reproduit le modèle OnTheGo de Louis Vuitton en résine photopolypère, dans un format de 657 x 222 x 700 micromètres. Autant vous dire que c’est plus rikiki que rikiki. Si vous trouviez déjà qu’on ne peut rien mettre dans les mini-sacs à la mode en ce moment comme les Chiquito de Jacquemus, cette nouvelle œuvre d’art pousse le concept à l’extrême, jusqu’à l’absurde. Le collectif explique ainsi son geste dans un communiqué de presse :

« Alors qu’un objet autrefois fonctionnel comme un sac à main devient de plus en plus petit, son statut d’objet devient de plus en plus abstrait jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’un signe de marque. Les petits sacs à main en cuir précédents nécessitaient encore une main pour les porter – ils deviennent dysfonctionnels, des inconvénients pour leur porteur. »

Une blague bientôt exposée et vendue aux enchères

Voilà donc un sac qui rentre dans une poche, et qu’on aurait vite fait de perdre vu son format grain de poussière. Cet objet conçu sans l’autorisation de Louis Vuitton sera exposé du 20 au 24 juin à Paris, dans une galerie situé au 8 avenue de Matignon. Puis il sera vendu aux enchères du 19 au 27 juin chez Joopiter (maison de ventes aux enchères fondée par Pharrell Williams). On ne s’est pas encore à combien s’élèvera le prix plancher, mais on peut d’ores et déjà se dire que ce sac à main microscopique MSCHF a tout d’une blague.

