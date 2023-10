Cette mannequin chute violemment dans les escaliers : la dernière pub virale de Marc Jacobs

Pour promouvoir son nouveau sac énorme, le XL Sack Bag, Marc Jacobs a choisi de faire chuter une mannequin dans les escaliers. On vous rassure, personne n’a été blessé dans l’opération, puisque la cascade a été réalisée par une professionnelle.

Si leur contenance s’avère ridicule, les mini sacs fortement tendance ces dernières années avaient l’avantage de ne pas déséquilibrer la silhouette, contrairement aux maxi cabas, bien en place pour leur voler la vedette. Pour le prouver, la marque Marc Jacobs a publié sur son compte Instagram le 10 octobre 2023 une vidéo promo de son nouveau sac (le XL Sack Bag), qui fait mal rien qu’en la regardant.

Cette mannequin perchée sur des talons de 15 cm chute dans les escaliers pour un nouveau sac

Le clip est rapidement devenu viral car on y voit une mannequin, gros cabas sous le bras, perchée sur des bottes vertigineuses (les Kiki, devenues emblématiques de la marque pour leurs 15,2 cm de talon) perdre l’équilibre devant une volée de marches, et s’y casser la gueule… avant de se relever aisément comme si de rien n’était.

La pub vidéo de Marc Jacobs pour son nouveau sac le XL Sack Bag, postée le 10 octobre 2023 sur Instagram.

Et non, il ne s’agit même pas d’images générées par intelligence artificielle au service de la mode, mais bien d’une véritable humaine. Dans les commentaires de la publication Instagram qui cumule plus de 7 millions de vues en une semaine, on peut lire plusieurs personnes s’inquiéter pour la santé de la mannequin, et d’autres plaisanter sur son cachet pour accepter de participer à une telle cascade.

Justement, il s’agit d’une cascadeuse professionnelle : Tereza Kubova. Sur son compte Instagram personnel, on peut la voir enchaîner les cascades plus ou moins dangereuses et impressionnantes. Alors devenir une victime de la mode ne devait avoir rien de sorcier pour elle. Le plus dur était peut-être même de marcher dans ces talons si hauts !

Pourquoi peut-on être fasciné·e·s par les gens qui chutent ?

Passez l’étonnement, on peut aussi s’interroger sur l’attraction-répulsion que suscite ce genre de vidéos dont regorgent les zappings et best-of télés de fin d’année quand les chaînes ne savent plus quoi présenter mais veulent quand même disposer de notre temps de cerveau disponible. Même dans la mode, lorsqu’une mannequin chute lors d’un défilé, cela retient l’attention, imprime la rétine, et peut donner naissance à des moments inoubliables de mode, comme lorsque Naomi Campbell est tombée sur le podium de Vivienne Westwood automne-hiver 1993-1994, rendant aussitôt les chaussures qu’elle portait culte (les Super Elevated Gillie, désormais exposées dans des musées à travers le monde).

Pulsion scopique, fascination du pire, plaisir coupable à regarder des êtres humains souffrir, ou simple sidération devant une scène violente ? En tout cas, les compilations de mannequins chutant sur les podiums cumulent des millions de vues sur des plateformes vidéos comme YouTube : de là à y sentir un arrière-goût de misogynie, il n’y a qu’un (faux) pas.

