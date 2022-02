Est-ce bientôt la fin de Marc Jacobs Beauty ?

Produits best-sellers en rupture de stock, promotions agressives chez Sephora, silence sur les réseaux sociaux… Faut-il se préparer à dire adieu à Marc Jacobs Beauty ?

Lancée en grande pompe à la boutique Sephora des Champs-Élysées le 6 mars 2014, la marque de maquillage et d’accessoires beauté du créateur américain Marc Jacobs était attendue avec impatience par les beauty addicts françaises depuis les premiers teasings publiés sur les réseaux sociaux de l’enseigne de parfumerie, alors distributrice exclusive de Marc Jacobs Beauty.

Mais huit ans après la sortie de la première collection (une centaine de références tout de même), la marque serait-elle sur le point de nous quitter ? L’absence de nouveautés, la disparition progressive des produits cultes et les soldes agressifs pratiqués à travers le monde n’annoncent rien de bon…

Que se passe-t-il chez Marc Jacobs Beauty ?

Selon Business of Fashion, Marc Jacobs Beauty est le résultat d’un accord de licence entre Marc Jacobs et Kendo — énorme incubateur de marques derrière Fenty Beauty, Ole Henriksen et KVD Beauty. Selon un porte-parole de Marc Jacobs, l’accord devait expirer en 2021, ce qui interroge sur l’avenir de la ligne de beauté.

Comme l’analyse très bien le magazine Into The Gloss :

« Si la marque possède ses formules de produits, tout ira bien. Ils pourraient également renouveler l’accord. Mais il y a aussi la possibilité qu’ils ne renouent pas avec Kendo ou qui que ce soit d’autre, ou qu’ils choisissent de reformuler, ou qu’ils disparaissent pour toujours. »

Comme toujours, le temps nous le dira, mais il ne serait pas étonnant que la marque suive les traces de Becca Cosmetics, Play by Glossier ou encore BH Cosmetics et disparaisse totalement des radars (mais de nos cœurs, jamais !).

Concernant les parfums, dont le célèbre Daisy et ses nombreuses déclinaisons, la licence appartient à Coty et ils ne devraient donc pas être concernés.

Les best-sellers Marc Jacobs Beauty à shopper avant la fin

Mascara volume Velvet Noir de Marc Jacobs Beauty, 29,90€

Poudre bronzante O! Mega Bronze de Marc Jacobs Beauty, 45€

Crayon gel yeux de Marc Jacobs Beauty, 24€

Highlighter Glowstick de Marc Jacobs Beauty, 39,90€

Rouge à lèvres Le Marc Liquid Lip Crayon de Marc Jacobs Beauty, 27€

