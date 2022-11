Oui, un logement froid peut avoir des conséquences sur votre santé

Alors que le froid s’installe à grands pas et que le prix de l’énergie augmente, les foyers français hésitent à monter le chauffage, pour répondre à la « sobriété énergétique » demandée par le gouvernement, et pas conscience environnementale. Cependant, un logement trop froid peut avoir des conséquences sur la santé.

Plus d’un foyer français sur cinq (22%) déclare avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures en 2022. C’est ce que révèle le baromètre annuel publié par le Médiateur national de l’énergie, le 18 octobre dernier. Un chiffre en constante augmentation, car il était de 20% en 2021 et de 14% en 2020. Quels sont les risques pour la santé de celles et ceux qui ont froid à la maison ? Nos voisins anglais se sont posé la même question. Et voici quelques réponses.

Les basses températures affectent le fonctionnement même de notre corps Dame Margaret Whitehead, professeur de santé publique à l’université de Liverpool

La BBC a publié un article, ce mardi 8 novembre, sur les conséquences d’un logement froid sur la santé de ses habitants. « Il est important de dépasser l’idée fausse qu’une maison froide est simplement inconfortable, explique Dame Margaret Whitehead, professeur de santé publique à l’université de Liverpool. Les basses températures affectent le fonctionnement même de notre corps. Les personnes atteintes de cancer, d’arthrite ou de certains handicaps peuvent être particulièrement sensibles au froid. Mais il existe aussi des problèmes moins évidents ». Le journal anglais a également rassemblé les résultats de plusieurs études scientifiques qui prouvent que « les maisons froides sont nocives pour leurs occupants et parfois même mortelles ». « Le risque d’accident vasculaire cérébral, d’infection respiratoire, de chute ou d’autres blessures est plus élevé, car la force et la dextérité des personnes sont réduites à basse température », conclut l’article de la BBC.

69% des foyers français ont déjà baissé le chauffage

Face à ces chiffres, les données publiées par le Médiateur national de l’énergie sont d’autant plus alarmantes. En 2022, 69% des foyers français déclarent avoir réduit le chauffage chez eux pour limiter le montant des factures. Ils sont de plus en plus nombreux, puisqu’ils étaient 53% en 2020. Un mois avant la publication de ces chiffres, Emmanuel Macron s’était pourtant fendu d’une requête aux Français et Françaises, leur demandant de baisser le chauffage dans leur logement. Un « petit effort collectif », selon le Président qui appelle à la « sobriété énergétique » pour faire face au risque de pénuries et à l’augmentation du prix de l’énergie. Vu les conditions de vie d’une large proportion de Français et Françaises, la demande aurait pu se passer d’être collective.

