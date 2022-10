Dans l’appart de… Emma : « si on ferme les yeux, on se croirait presque à la campagne »

Entre espace, lumière et inspirations.

Pour ce dix-neuvième épisode, on va visiter le chouette appartement d’Emma !

Dans l’appart de… Emma

Quel est votre prénom et votre âge ?

Je m’appelle Emma, j’ai 26 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis cheffe de projet digital dans la Maison du cheval orange au grand “H”.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Petit cocon de 33 m², situé dans le village Pernety, au cœur du 14e arrondissement de Paris. Je suis propriétaire depuis septembre 2021, et le prix d’achat était de 350 000 €.

Vivez-vous seule ?

Je vis avec Mathieu, mon petit ami, depuis un an, il est poète. Nos passions communes pour la musique, les voyages, l’art et les objets anciens participent à l’univers particulier de l’appartement !

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Une oasis colorée et chaleureuse, un îlot de sérénité en plein cœur de Paris.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs : cet appartement a été un réel coup de cœur. Il est traversant et lumineux. Il a le charme de l’ancien : deux cheminées, une en fonte dans le salon et une en marbre dans la chambre, des moulures et du parquet d’origine. Il donne sur deux cours calmes. Un bel érable apporte de l’ombre et un coin de nature à l’ensemble. On entend les oiseaux chanter (si on ferme les yeux, on se croirait presque à la campagne…) Un havre de paix à l’abri de l’effervescence parisienne.

Pourtant, on a juste à sortir de l’immeuble pour trouver tous les avantages de la ville : bars, primeurs, fromagerie, boulangerie et métro à deux pas…

Les points négatifs : certes calme, mais il y a du vis-à-vis. Les inconvénients de la vie citadine… On finit par s’y faire et on ruse en optant pour des rideaux blancs et légers ou des persiennes qui laissent passer la lumière tout en conservant l’intimité.

La période hivernale arrive, et qui dit ancien dit humidité et isolation non optimale… Il faut beaucoup aérer même quand les températures sont froides pour éviter la moisissure !

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

L’agrandissement d’une photo que j’ai prise aux États-Unis, lors d’un road trip en 2019. On y voit les parois ondulantes et terracotta d’Antelope Canyon, au cœur de l’Arizona. Ses nuances aux couleurs enflammées réchauffent l’atmosphère de l’appartement. J’adore me plonger dans cette image et me laisser hypnotiser par le puits de lumière et la puissance de la nature qui en ressort…

Il a aussi une lampe créée à partir d’un appareil photo argentique déniché dans une brocante à Naples, en Italie :

La collection de machines à écrire (vintage et en état de marche) de Mathieu. Il en a une bonne dizaine ici ! Royal, Underwood, Remington… Certaines ont 100 ans ! C’est avec elles qu’il écrit tous ses poèmes.

Le tableau d’un artiste peintre parisien @lukas.works offert à Mathieu en échange d’un de ces poèmes…

Est-ce que vous avez une idée déco, pas trop chère ou carrément DIY dont vous êtes trop fière et que vous voulez partager ?

Le mur de chapeaux au-dessus du lit ! J’ai un attrait particulier pour les couvre-chefs en tout genre : chapeaux en feutre ou de paille, fedora ou canotier, de cow-boy ou casquette gavroche.. Une corde coupée en deux, quelques clous et pinces, et le tour est joué ! J’ai même fabriqué mon propre chapeau !

Une tête de lit personnalisée pour des rêves pleins d’aventures…

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

Le lit coffre. En plus d’être très confortable, c’est un indispensable dans un petit appartement, car il ajoute un espace de rangement supplémentaire. On a qu’à soulever le sommier, et hop ! Un bon investissement !

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

Je voue une légère obsession pour les symboles et les astres : 3ᵉ œil, lune, soleil, ex-voto, attrape-rêves… Il y en a un peu partout dans l’appartement, en guise de décoration et protection. On peut les trouver sous différentes formes : miroirs, sun catcher, dream catcher ou attrape-rêves, tableaux, guirlandes… Plus il y en a, mieux c’est !

J’aime rapporter ce genre d’objet lors de voyages (3ᵉ œil de Grèce, attrape rêve d’Ibiza ou des États-Unis). Ils donnent une âme au lieu de vie.

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Sur le canapé, un matin d’été, les pieds en éventail, réchauffés par la lumière du soleil qui entre par la fenêtre du salon, bercée par le chant des oiseaux et le son d’un vieux vinyle qui crépite !

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

La musique s’écoute sous diverses formes à la casa :

• En live – clavier, guitares, ukulélé, accordéon, harmonica – autant d’instruments acoustiques prêts à être joués pour un jam improvisé entre musiciens ;

• Vinyles (chinés ou récupérés de la collection de mon père) de bons vieux sons de blues ou de rock’n’roll qui tournent en boucle (Muddy Watters, John Lee Hooker, The Rolling Stones, Elvis, Johnny Cash…)

• L’enceinte lumineuse seau à glaçon (pratique !) diffuse des airs de Soul, Fado ou musique brésilienne selon l’inspi du jour.

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

L’appartement a été refait à neuf lors de mon achat l’an passé. Environ 4 mois de travaux ont été nécessaires pour le remettre en état et le relooker.

Je pense à rajouter un meuble ou quelques étagères pour ranger ma collection de chaussures, et je suis en quête d’une décoration à néon, dans le genre enseigne lumineuse de bar américain.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Pour donner des touches Gypsy Arty à son appart, je conseille les comptes de @restyleart et @hippie.tribe, et pour les amateurs de blanc et teints naturels, je conseille le compte de @thewhitehoneyhome.

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

J’aimerais profiter encore de l’effervescence parisienne, les concerts, les terrasses, les balades dans la ville et en bord de Seine, avant de retourner un jour près de l’océan, quelque part dans la nature, où le silence est roi. Mon rêve serait d’avoir un jardin d’inspiration mexicaine (cactus, palmiers) et d’observer chaque soir le soleil se coucher sur l’infinie beauté du monde.

Merci à Emma pour cette jolie visite !

