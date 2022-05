Envie de plus de couleurs dans votre garde-robe ? Cette collection vous fera de l’oeil !

La marque éco-responsable Make My Lemonade sort une collection en hommage au style de design et d’architecture du groupe Memphis. De tailles 34 à 54, elle pourrait clairement ravir les fans de couleurs et de formes psychédéliques.

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la marque Make My Lemonade fondée par Lisa Gachet. La créatrice s’est notamment fait connaître par ses patrons de couture pour une mode joyeuse et pratique. Voilà que sa griffe de prêt-à-porter toujours aussi colorée et ludique propose une nouvelle collection qui rend hommage à un mouvement de design et d’architecture : le groupe Memphis.

La collection « Paris to Memphis » de Make My Lemonade vient de sortir le 6 mai 2022.

À quoi ressemble le design et l’architecture du mouvement Memphis ?

Robe imprimée en polyester recyclé et certifié Oeko-Tex, 179€. / Combipantalon à double imprimé, en coton et viscose certfiés Oeko-Tex, 149€.

Ce courant artistique a marqué les années 1980 par son approche des couleurs comme faisant partie intégrante du design des objets et mobiliers. En réaction au style bourgeois de l’époque, ce mouvement affirmait sa liberté, notamment à travers l’usage décomplexé de laminé plastique, également appelé formica, à toutes les sauces, et surtout dans toutes les teintes.

C’est pour rendre hommage à cette approche de création et l’esthétique qui en résulte que nait cette nouvelle collection Make My Lemonade. Photographiée à la Villa Cavrois (œuvre emblématique de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste) dont les couleurs répondent parfaitement à l’esthétique Memphis, elle égaye clairement le paysage mode contemporain.

Pourquoi cette collection Make My Lemonade peut nous faire chavirer

Robe en viscose ecovero certifié Oeko-Tex, 139€ / Pull en coton coton bio, 110€, et pantalon taille haute à plis et imprimé psychédélique en viscose certifiée Oeko-Tex, 119€ — Make My Lemonade.

Entièrement fabriquée en Europe, dans des matières responsables, à l’innocuité certifiée par le label Oeko-Tex, cette collection baptisée Paris to Memphis qui va globalement des tailles 34 au 52 fait rimer parfaitement années 1980 avec 2022. C’est ce qui lui permet aussi de se marier plus facilement qu’il n’y paraît avec d’autres fringues qu’on aurait déjà dans son dressing.

Et s’il est possible que ces pièces sorties le 6 mai 2022 partent rapidement comme des petits pains, c’est pour une bonne raison : rationaliser au mieux ses stocks afin d’éviter de surproduire. D’où l’intérêt de s’inscrire aux alertes stock afin d’informer la marque de l’intérêt ou non de reconduire une pièce fortement plébiscitée, dans les bonnes quantités, comme un système de précommande, en fait. Bref, des années 2020 à 1980, il n’y a qu’un pas mode à franchir haut les couleurs !

Body en coton certifié Oeko-Tex, 59€. / Veste multipoches en polyester recyclé et viscose eco-vero certifiés Oeko-Tex, 169€ — Make My Lemonade.

Crédit photo de Une : Make My Lemonade.