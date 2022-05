En quête d’une robe de cérémonie ? Voici 15 modèles en promo pour les French Days

Pour une fête religieuse, un PACS, un mariage, ou même signer les papiers d’un divorce, une robe de cérémonie passe-partout évite bien des prises de tête. Sélection de tenues à tarif réduit, voire moitié prix, durant les French Days du 4 au 9 mai 2022.

Que ce soit pour un baptême, une première communion, une profession de foi, une confirmation, une Bar-mitzvah, une baby-shower, un EVJF ou un EVG, une jolie robe de cérémonie est toujours une bonne idée, durant le printemps et/ou l’été !

live every day like you're 2001 nicole kidman leaving her lawyer's office after divorcing tom cruise pic.twitter.com/L2knENS4d4 — mik (@wholemik) November 8, 2018

« Vivez tous les jours de votre vie comme si vous étiez Nicole Kidman en 2001, quittant le bureau de son avocat après avoir divorcé de Tom Cruise. »

Pourquoi opter pour une robe afin d’assister à une cérémonie peut être une bonne idée

Ça évite de se prendre la tête question assortiment entre le haut et le bas, puisque c’est une tenue complète prête-à-l’emploi, et épargne également d’avoir trop chaud, surtout si vous la choisissez en 100% coton, ou en lin mélangé. En plus, il en existe pour tous les goûts, y compris les plus modestes ou les plus exubérants, mais aussi pour toutes les morphologies !

Et d’ailleurs, comme en ce moment c’est les French Days (du 4 au 9 mai 2022), c’est-à-dire une période de réductions et promotions sur les sites d’e-commerçants français, c’est le moment de se dégoter une petite robe à tarif réduit, voire à moitié prix ! Florilège des pièces qui se prêtent à toutes les situations et ont également le bon goût d’être en réduction !

15 robes de cérémonie pour assister à un mariage, une fête religieuse, ou même divorcer

Robe courte en coton ouverture au dos — Molly Bracken — 37,56€ au lieu de 46,95€.

Robe encolure fantaisie, à dos nu, en coton bio — La Redoute Collections — 35,99€ au lieu de 59,99€.

Robe droite jersey, longue, sans manches — Anne Weyburn — 29,50€ au lieu de 59€.

Robe longue évasée col V, décolleté dos, en lin mélangé — La Redoute Collections — 46,74€ au lieu de 54,99€.

Robe courte fleurie, col V, en polyester — Only — 19,24€ au lieu de 34,99€.

Robe fleurie à fines bretelles en polyester — Only — 23,99€ au lieu de 29,99€.

Robe-chemise maxi longue, manches longues, en polyester — La Redoute Collections — 24,75€ au lieu de 54,99€.

Robe courte à volants, en coton — La Redoute Collections — 41,99€ au lieu de 59,99€.

Robe longue encolure carrée manches courtes à pois, en lin mélangé — La Redoute Collections — 38,99€ au lieu de 59,99€.

Robe-chemise manches ballon, coton bio — La Redoute Collections — 20,25€ au lieu de 44,99€.

Robe courte imprimé floral, en coton — La Redoute Collections — 38,99€ au lieu de 59,99€.

Robe longue manches courtes imprimée coton bio — La Redoute Collections — 29,99€ au lieu de 49,99€.

Robe évasée courte, décolleté carré, à imprimé fleuri, en coton — La Redoute Collections — 32,99€ au lieu de 54,99€.

Robe cache-cœur imprimé floral, en viscose — La Redoute Collections — 20,99€ au lieu de 34,99€.

Robe de grossesse droite, col polo manches longues, en viscose — La Redoute Collections — 20,25€ au lieu de 44,99€.

Crédit photo de Une : pexels-fernanda-latronico-673659